Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an

Kim Linh | 13-05-2026 - 10:54 AM | Sống

Người dân từng phát sinh giao dịch chuyển khoản với tài khoản Facebook và Zalo sau cần nhanh chóng liên hệ công an.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1996, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Văn Chung trong khoảng thời gian từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026 đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Nguyễn Chung” và tài khoản Zalo “Nguyễn Chung Tn” để đăng các bài viết kèm theo hình ảnh xe ô tô cũ bán với giá rẻ hơn so với thị trường để bán cho khách hàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Chung.

Sau khi người mua liên hệ, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để “giữ xe”, viện lý do có nhiều người đang hỏi mua, thúc ép người mua nhanh chóng chuyển tiền. Ngay sau khi nhận được tiền cọc, đối tượng tiếp tục yêu cầu người mua chuyển thêm các khoản phí khác như phí vận chuyển, phí làm giấy tờ,... nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn hơn. Quá trình trao đổi mua bán, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Với thủ đoạn trên đối tượng Nguyễn Văn Chung đã chiếm đoạt số tiền trên 200 triệu đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tài khoản Facebook và Zalo đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin nhắn trao đổi giữa đối tượng Nguyễn Văn Chung và các nạn nhân.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại, liên quan đến vụ án trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được giải quyết theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an﻿

Kim Linh

