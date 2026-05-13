Top 3 lãnh đạo bứt tốc nghẹt thở tại cuộc đua AGM Awards 2026: Liệu tỷ phú Phạm Nhật Vượng có giữ vững ngôi đầu?

Ba vị trí dẫn đầu không chỉ duy trì khoảng cách sít sao mà còn ghi nhận tốc độ tăng trưởng phiếu bầu mạnh mẽ, khiến cuộc đua trở nên kịch tính từng giờ.

Top 3 bứt tốc mạnh: Tăng hàng chục nghìn vote chỉ sau ít ngày

Tính đến thời điểm hiện tại (6h ngày 13/5), ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup) đang dẫn đầu với 77.220 lượt bình chọn, tiếp tục giữ vững vị trí số 1. Ngay sau đó là bà Đặng Huỳnh Ức My (AgriS) với 70.308 lượt bình chọn, tiếp tục tạo áp lực lớn lên ngôi đầu. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet) xếp thứ ba với 63.696 lượt.

Đáng chú ý là đà tăng phiếu mạnh mẽ của Top 3 lãnh đạo trong những ngày cuối cùng. So với cập nhật ngày 11/5, ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 22.322 lượt (từ 54.898 lên 77.220), bà Đặng Huỳnh Ức My tăng 19.711 lượt (từ 50.597 lên 70.308); bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng 18.910 lượt (từ 44.786 lên 63.696).

Ở nhóm phía sau, ông Nguyễn Đăng Quang (Masan) hiện đạt 29.111 lượt, đứng thứ tư nhưng đã có khoảng cách lớn với nhóm dẫn đầu. Các vị trí tiếp theo như ông Trần Hùng Huy (ACB) (19.988 lượt), ông Trương Gia Bình (FPT) (18.731 lượt), bà Nguyễn Bạch Điệp (FPT Retail) (18.703 lượt), ông Trần Đình Long (Hòa Phát) (17.853 lượt), ông Nguyễn Duy Hưng (SSI) (17.849 lượt) và ông Nguyễn Đức Tài (MWG) (17.753 lượt) lần lượt duy trì sự ổn định.

Có thể thấy, chỉ trong vài ngày ngắn, chỉ riêng ông Phạm Nhật Vượng đã nhận thêm hơn 20.000 phiếu bầu, phản ánh tốc độ bình chọn dồn dập của nhà đầu tư khi thời hạn đóng cổng đang đến gần. Sự gia tăng mạnh mẽ này không chỉ làm rõ hơn sức hút cá nhân của các lãnh đạo mà còn cho thấy sự quan tâm tích cực của cộng đồng nhà đầu tư đối với mùa AGM năm nay.

Khoảng cách lớn nhưng không phải "an toàn tuyệt đối"

Dù ông Phạm Nhật Vượng đang tạo khoảng cách gần 7.000 lượt so với vị trí thứ hai, nhưng trong bối cảnh tốc độ tăng phiếu đang được đẩy lên rất nhanh, khoảng cách này không phải là "vùng an toàn tuyệt đối".

Xét trên toàn bộ hành trình từ khi mở cổng bình chọn đến nay, thứ hạng của top 3 đã có nhiều biến động đáng chú ý. Có thời điểm bà Nguyễn Thị Phương Thảo vươn lên dẫn đầu, trong khi bà Đặng Huỳnh Ức My và ông Phạm Nhật Vượng lần lượt bám đuổi phía sau. Ở giai đoạn giữa, lãnh đạo của AgriS tăng tốc mạnh, gần như "sát nút" so với Top 1.

Bước ngoặt xuất hiện khi bước vào tuần cuối cùng của chặng đua, ông Phạm Nhật Vượng chính thức vượt lên vị trí dẫn đầu từ ngày 11/5, sau đó tiếp tục nới rộng khoảng cách ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, bà Đặng Huỳnh Ức My vẫn đang thể hiện đà tăng trưởng ấn tượng, liên tục rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu trong những ngày gần đây. Nếu xu hướng này tiếp tục, kịch bản đảo chiều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở vị trí thứ ba, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng không đứng ngoài cuộc đua. Tuy tạm mất vị trí dẫn đầu, lượng vote của lãnh đạo Vietjet vẫn tăng đều theo thời gian, hứa hẹn tạo nên thế "tam mã" kịch tính kéo dài đến những phút cuối cùng.

Cuộc đua sắp bước vào hồi kết

Diễn biến hiện tại cho thấy AGM Awards 2026 đang trở thành cuộc đua tốc độ thực sự, từng lượt vote của nhà đầu tư đều có thể thay đổi cục diện. Khi thời gian chỉ còn tính bằng ngày, tốc độ tăng trưởng phiếu bầu trở thành yếu tố then chốt. Những cú bứt phá vào phút chót hoàn toàn có thể đảo ngược thứ hạng.

Với khoảng cách chưa quá xa và đà tăng vẫn đang rất mạnh, cuộc cạnh tranh giữa ông Phạm Nhật Vượng, bà Đặng Huỳnh Ức My và bà Nguyễn Thị Phương Thảo được dự báo sẽ còn nhiều bất ngờ.

AGM Awards 2026 do CafeF phối hợp cùng VIOD tổ chức, tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động tổ chức Đại hội cổ đông minh bạch, hiệu quả và sáng tạo. Giải thưởng ra đời trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần tới mục tiêu nâng hạng, qua đó trở thành một thước đo uy tín giúp nhận diện những doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt và hướng tới chuẩn mực quốc tế. Đồng hành cùng chương trình là các đơn vị tiêu biểu trên thị trường như AgriS, LPBank, SHB, Vingroup, Techcombank... và nhiều doanh nghiệp uy tín khác, góp phần thúc đẩy sự minh bạch và phát triển bền vững. của cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.




