Loại lá chống rụng tóc, kích thích mọc tóc cực hay, dùng hằng ngày phòng cả ung thư: Bán đầy chợ Việt

Trà xanh từ lâu được biết đến là một trong những thức uống phổ biến trên thế giới. Lá trà xanh có nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là nhóm catechin, trong đó nổi bật là EGCG. Không chỉ được dùng để pha uống, trà xanh hiện cũng xuất hiện trong nhiều sản phẩm chăm sóc tóc. Lý do là bởi các hoạt chất trong loại lá này được cho là có thể hỗ trợ chống rụng tóc, nuôi dưỡng da đầu và cải thiện quá trình mọc tóc.

Lá trà xanh có thể chống rụng tóc như thế nào?

Trà xanh có tác dụng chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con (Ảnh minh họa).

Theo Healthline, rụng tóc là tình trạng phổ biến, có thể liên quan đến căng thẳng, chế độ ăn, bệnh tự miễn hoặc thay đổi nội tiết. Với rụng tóc do nội tiết, hormone testosterone và dihydrotestosterone có thể làm rút ngắn giai đoạn phát triển của tóc, khiến tóc yếu, mỏng và dễ rụng hơn.

Trong khi đó, EGCG trong trà xanh có khả năng ức chế tác động của những hormone liên quan đến rụng tóc. Một số nghiên cứu cho thấy hợp chất này có thể giúp kéo dài giai đoạn mọc tóc, làm chậm giai đoạn tóc rụng và kích thích nang tóc hoạt động tốt hơn.

Theo thông tin từ For Hims, các polyphenol, tinh dầu và caffeine trong trà xanh có thể phối hợp để làm giảm sự hình thành dihydrotestosterone, từ đó hỗ trợ hạn chế tình trạng tóc mỏng, tóc yếu.

Không chỉ chống rụng tóc, trà xanh còn giúp da đầu khỏe hơn

Một đánh giá tài liệu năm 2019 được For Hims nhắc tới cho thấy trà xanh có thể giúp giảm độ thô ráp của tóc, giảm tiết bã nhờn và hạn chế gàu. Bên cạnh đó, các chế phẩm chứa chiết xuất trà xanh còn được khuyến nghị trong chăm sóc tóc ở người bị rụng tóc nội tiết.

Healthline cũng ghi nhận việc uống trà xanh hoặc dùng sản phẩm chứa chiết xuất trà xanh có thể giúp cải thiện việc đưa dưỡng chất tới da đầu. Trong một nghiên cứu nhỏ, người dùng sản phẩm bổ sung có chiết xuất trà xanh trong 12 tuần ghi nhận lưu lượng máu và khả năng cung cấp oxy cho da tăng lên. Đây là yếu tố quan trọng vì tóc phát triển từ nang tóc dưới da đầu và cần nguồn máu, oxy, dưỡng chất ổn định để duy trì chu kỳ mọc tóc.

Dùng hằng ngày có thể tốt cho sức khỏe, nhưng đừng thần thánh hóa

Ngoài lợi ích với tóc, trà xanh còn được quan tâm nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Healthline thông tin EGCG trong trà xanh từng được liên hệ với việc giảm nguy cơ bệnh tim và một số loại ung thư. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận uống trà xanh có thể liên quan đến khả năng giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư phổi hoặc ung thư buồng trứng.

Tuy nhiên, trà xanh có thể là thức uống lành mạnh nếu dùng đúng cách, nhưng không nên coi đây là phương pháp phòng bệnh tuyệt đối. Đặc biệt, các sản phẩm bổ sung hoặc chiết xuất trà xanh liều cao có thể gây tác dụng phụ như rối loạn tiêu hóa, tăng men gan, mất ngủ, tăng huyết áp hoặc phản ứng da.

Với trà xanh pha uống, đa số người trưởng thành có thể dùng khoảng 3 - 4 tách mỗi ngày, nhưng nếu muốn dùng thực phẩm bổ sung chứa chiết xuất trà xanh, nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước.