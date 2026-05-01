Sau 3 năm ứng cử ở Mỹ, trường ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đón tin vui: Lập nên kỳ tích của Việt Nam

Mới đây, chương trình Cử nhân Điều dưỡng của trường ĐH VinUni đã được Hội đồng Kiểm định Giáo dục Điều dưỡng Hoa Kỳ (ACEN) cấp chứng nhận kiểm định ban đầu sau 3 năm trải qua quá trình ứng cử. Trường ĐH VinUni khẳng định đây là chương trình điều dưỡng đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của Hoa Kỳ.

Theo đó, chương trình Điều dưỡng của trường ĐH VinUni được đồng thiết kế bởi ĐH Pennsylvania và hoàn toàn phù hợp với chương trình giáo dục điều dưỡng của Hoa Kỳ về nội dung, tiêu chuẩn kiểm định và chuẩn bị cho kỳ thi cấp phép. Chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp đảm nhận ba vai trò trong bối cảnh y tế hiện đại, gồm: Lâm sàng, nghiên cứu, quản lý.

Chương trình duy trì tỷ lệ sinh viên/giảng viên thấp, đảm bảo sự hướng dẫn cá nhân hóa và hỗ trợ học tập sát sao cho sinh viên. Đội ngũ giảng viên đều có trình độ tiến sĩ và là các chuyên gia, giáo sư có uy tín được công nhận quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Theo học chương trình này, sinh viên được đào tạo tại các phòng thí nghiệm mô phỏng hiện đại và Trung tâm Mô phỏng Y khoa chuyên biệt, giúp tái hiện môi trường lâm sàng thực tế thông qua công nghệ học tập hỗ trợ thực tế ảo.

Song song với đó, việc đào tạo diễn ra tại các bệnh viện tư nhân hàng đầu và bệnh viện tuyến trung ương lớn như Hệ thống Y tế Vinmec, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và Bệnh viện Việt Đức.

Đáng chú ý, theo công bố của trường ĐH VinUni 100% sinh viên điều dưỡng VinUni đủ điều kiện được đảm bảo việc làm tại Hệ thống Bệnh viện Quốc tế Vinmec với mức lương cạnh tranh và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Ngoài thực hành lâm sàng, sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị cho các vai trò tại các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, và các cơ quan toàn cầu như UN hay WHO. Với môi trường học tập bằng tiếng Anh và chương trình quốc tế, sinh viên được chuẩn bị tốt cho các kỳ thi năng lực tại Hoa Kỳ và thực hành toàn cầu.

TS. Nguyễn Thị Hoa Huyền, Giám đốc Chương trình Điều dưỡng cho biết việc đạt được kiểm định ACEN là một cột mốc lớn đối với Chương trình Cử nhân Điều dưỡng của VinUni. Điều này khẳng định chương trình đào tạo của nhà trường đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất trong giáo dục điều dưỡng. Đối với sinh viên, thành tựu này không chỉ nâng cao giá trị và sự công nhận toàn cầu cho tấm bằng của các em, mà còn phản ánh cam kết của nhà trường trong việc đào tạo nên những nhà lãnh đạo điều dưỡng tài năng, giàu lòng nhân ái và sẵn sàng thích ứng với tương lai.

Theo đó, ACEN là tổ chức kiểm định chuyên ngành được công nhận bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education – ED) và Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA). Việc đạt được chứng nhận này là minh chứng cho việc chương trình của VinUni, từ chương trình học, năng lực giảng viên đến kết quả đầu ra của sinh viên, đều đứng ngang hàng với các chương trình quốc tế, chuẩn Mỹ.

Hiện học phí chương trình cử nhân Điều dưỡng tại trường ĐH VinUni là hơn 349 triệu đồng/năm. Thời gian học chuẩn là 4 năm. ﻿Tập đoàn Vingroup - nhà sáng lập VinUni đang thực hiện khoản hỗ trợ 35% học phí cho tất cả sinh viên trúng tuyển và duy trì trong toàn bộ thời gian học tập tại trường.