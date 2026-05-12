Người phụ nữ chuyển khoản 300 triệu đồng tiền hàng: Công an, ngân hàng lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh

Đinh Anh | 12-05-2026 - 15:38 PM | Sống

Vừa qua, Công an xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ người dân nhận lại 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Theo đó, cơ quan công an xã đã tiếp nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Hòa (trú thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch) về việc chuyển khoản nhầm tiền hàng thủy sản vào 1 tài khoản lạ. Số tiền giao dịch là 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là số tiền lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của người dân, Công an xã Bắc Trạch đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với ngân hàng làm rõ thông tin chủ tài khoản nhận tiền. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành liên hệ, tuyên truyền, vận động người nhận tiền chấp hành đúng quy định của pháp luật và thực hiện hoàn trả số tiền đã nhận nhầm.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương và tận tụy phục vụ nhân dân, đến ngày 6/5/2026, trước sự chứng kiến của lực lượng Công an xã, bà Nguyễn Thị Hòa đã nhận lại đầy đủ số tiền 300 triệu đồng chuyển nhầm trước đó.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Bắc Trạch, bà Hòa đã gửi thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Người dân gửi thư cảm ơn cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Sự việc tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị

