Người phụ nữ Hà Nội chưa từng khám bệnh, nhưng phát hiện hồ sơ có lịch sử chữa bệnh, hưởng chế độ BHYT suốt 4 năm: BHXH nói gì?

Đinh Anh | 12-05-2026 - 10:42 AM | Sống

Theo phản ánh của bà Thị Huệ (Hà Nội) trên trang Thông tin Chính phủ, khi tra cứu ứng dụng VssID, bà nhận thấy tài khoản của bà ghi nhận nhiều lần đi khám, chữa bệnh và hưởng chế độ BHYT từ năm 2022 đến tháng 03/2026.

Tuy nhiên trên thực tế, trong khoảng thời gian đó bà Huệ không thực hiện bất kỳ hoạt động khám chữa bệnh nào như đã hiển thị trên hệ thống và bà không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng thông tin BHXH của bà.

Việc xuất hiện các thông tin không đúng khiến bà Huệ lo ngại ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà về sau.

Bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh toàn bộ các lượt khám, chữa bệnh được ghi nhận trên hệ thống đối với mã số BHXH của bà.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 16/5/2021, BHXH cơ sở Thanh Trì (trước là BHXH huyện Thanh Trì) đã đồng bộ nhầm mã số BHXH của bà Thị Huệ.

Do đó, toàn bộ quá trình khám, chữa bệnh của bà Thị Huệ mã số BHXH đang tham gia ở BHXH cơ sở Đông Anh hiện vào lịch sử khám, chữa bệnh trên ứng dụng VssID của bà Thị Huệ mã số đang tham gia ở BHXH cơ sở Gia Lâm.

Ngày 22/4/2026, BHXH cơ sở Gia Lâm đã hủy đồng bộ và đồng bộ lại quá trình tham gia BHXH của bà Thị Huệ theo quy định.

BHXH cơ sở Đông Anh đã tra cứu toàn bộ lịch sử khám, chữa bệnh của bà Thị Huệ mã số đang tham gia ở BHXH cơ sở Đông Anh hiện vào lịch sử khám, chữa bệnh trên ứng dụng VssID của bà Thị Huệ mã số BHXH đang tham gia ở BHXH cơ sở Gia Lâm.

