Tài khoản MB Bank của người đàn ông SN 1999 có giao dịch 40 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Đầu tháng 5/2026, anh Ngô Văn Phước, sinh năm 1999, trú tại thôn Lai Châu, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ, đã đến Công an xã Tiên Lữ trình báo về việc tài khoản ngân hàng MB Bank cá nhân của anh bất ngờ nhận được số tiền 40.000.000 đồng từ một tài khoản lạ vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 01/5/2026. Sau khi phát hiện sự việc, anh Phước không sử dụng số tiền trên mà chủ động đến cơ quan Công an để trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm chủ tài khoản đã chuyển nhầm nhằm trả lại tài sản cho người bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Lữ đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát thông tin chủ tài khoản chuyển tiền. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an xác định được chủ sở hữu số tiền là anh Lê Đình Cường, sinh năm 1981, trú tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an xã Tiên Lữ đã trực tiếp liên hệ, hướng dẫn anh Cường hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Đến sáng ngày 07/5/2026, anh Lê Đình Cường và anh Ngô Văn Phước đã có mặt tại trụ sở Công an xã Tiên Lữ để thực hiện việc trao trả tài sản dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, anh Cường bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Tiên Lữ cùng tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh Ngô Văn Phước. Theo anh Cường, việc nhanh chóng tìm lại được tài sản là điều rất may mắn và mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống.

Hành động của anh Ngô Văn Phước là nghĩa cử đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức trách nhiệm và tinh thần sống vì cộng đồng. Việc chủ động trình báo, phối hợp cùng cơ quan Công an để trả lại tài sản cho người chuyển nhầm không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực trong xã hội.

Đây cũng là hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời là tấm gương “người tốt, việc tốt” cần được biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Qua vụ việc trên, Công an xã Tiên Lữ khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung và số tiền trước khi xác nhận giao dịch để tránh xảy ra nhầm lẫn, sai sót. Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)