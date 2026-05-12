Công an phát thông báo liên quan VNeID, người dân cần biết

Theo Huỳnh Duy | 12-05-2026 - 08:04 AM

Người dân cần chú ý thông báo của Công an liên quan đến ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Lợi dụng nhu cầu đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 cho trẻ em, thời gian gần đây nhiều đối tượng giả danh cán bộ cơ quan chức năng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh bằng các thủ đoạn tinh vi.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội hoặc gửi đường link giả mạo với lý do hỗ trợ đăng ký nhanh tài khoản định danh điện tử cho trẻ em. Không ít trường hợp còn bị yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để “kích hoạt” tài khoản.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn giả danh cán bộ Công an gọi video nhằm tạo lòng tin, lợi dụng tâm lý lo ngại chậm trễ thủ tục của phụ huynh để dẫn dụ thực hiện theo hướng dẫn.

Cơ quan chức năng khẳng định, việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan Công an và trẻ bắt buộc phải có mặt để xác thực thông tin. Thủ tục này không thực hiện hoàn toàn qua điện thoại, tin nhắn hay các đường link trên mạng xã hội.

Ngoài ra, việc đăng ký chỉ áp dụng đối với trẻ đã được cấp thẻ căn cước; bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cũng phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục theo quy định.

Trước tình trạng trên, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng tự xưng hỗ trợ đăng ký tài khoản định danh điện tử; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không truy cập các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Người dân được khuyến cáo chỉ thực hiện thủ tục tại cơ quan Công an hoặc qua các kênh chính thống; đồng thời kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để được hỗ trợ xử lý.

Từ 15/5, Bộ GDĐT cho phép dạy thêm nhưng không quá 45 học sinh/lớp

Tin mới nhất cho tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội

Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây mộc hương

1 phút 4 giây bài phát biểu từ 4 năm trước của nguyên hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội viral trở lại

7 lý do tại sao nên trồng giàn thiên lý trong sân nhà

Phổi KHÔNG SỢ kích thích từ hành, tỏi hay bột ớt, đây mới thật sự là 6 "sát thủ" phá phổi nhanh như chớp!

