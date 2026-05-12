Phát hiện người đàn ông sở hữu tới 303 tài khoản tiết kiệm

Theo báo chí Trung Quốc, tháng 4/2016, ông Phạm đến Ngân hàng Dân Sinh Trung Quốc để thực hiện thủ tục hủy tài khoản lương. Trong quá trình kiểm tra hệ thống, ngân hàng thông báo ông đang đứng tên tới 303 tài khoản tiết kiệm. Thông tin này khiến ông Phạm hoàn toàn bất ngờ vì không hề biết sự tồn tại của các tài khoản nói trên.

Theo ngân hàng, 303 tài khoản này thực chất được mở từ năm 2003 bởi một khách hàng họ Đồng. Người này đã mở nhiều tài khoản tại 2 chi nhánh khác nhau của ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý dữ liệu về sau, hệ thống phát sinh lỗi khi thông tin cá nhân của khách hàng gốc bị gắn nhầm sang một người khác có cùng số giấy tờ tùy thân.

Điều đáng chú ý là số thẻ căn cước công dân của ông Đồng trùng khớp hoàn toàn với số giấy tờ của ông Phạm. Đến năm 2009, khi cơ quan nơi ông Phạm công tác đăng ký mở tài khoản nhận lương cho nhân viên tại Ngân hàng Dân Sinh, hồ sơ bản sao thẻ căn cước công dân của ông đã được nộp cho ngân hàng. Trong quá trình nhập liệu, nhân viên ngân hàng đã đối chiếu sai, dẫn đến việc toàn bộ dữ liệu khách hàng cũ của ông Đồng bị chuyển sang tên ông Phạm trong hệ thống dữ liệu.

Không dừng lại ở đó, ngân hàng còn tiến hành cập nhật thông tin chủ tài khoản, thay đổi tên và dữ liệu liên quan từ khách hàng cũ sang thông tin của ông Phạm, trong khi không có bất kỳ xác nhận trực tiếp nào từ người này. Điều này khiến ông Phạm hoàn toàn không biết mình đang “sở hữu” hàng trăm tài khoản ngân hàng trong suốt nhiều năm.

Ảnh minh họa: Internet

Sai sót này đã xảy ra từ năm 2009, nhưng phải đến khi ông Phạm đến ngân hàng thực hiện thủ tục đóng tài khoản vào năm 2016 mới được phát hiện. Trong suốt thời gian đó, hệ thống ngân hàng cũng không ghi nhận bất kỳ cảnh báo bất thường nào liên quan đến các tài khoản này.

Phía ngân hàng giải thích rằng toàn bộ 303 tài khoản đều đã rơi vào trạng thái “không giao dịch” trong thời gian dài, nhiều tài khoản đã bị khóa hoặc không còn hoạt động từ sau năm 2009. Đến năm 2011, ngân hàng từng triển khai đợt rà soát dữ liệu, tuy nhiên các tài khoản dạng “ngủ đông” không nằm trong phạm vi kiểm tra nên tiếp tục bị bỏ sót.

Sau khi vụ việc được công bố, Ngân hàng Dân Sinh Trung Quốc đã chủ động liên hệ với ông Phạm để làm rõ toàn bộ quá trình phát sinh sai sót. Hai bên hiện đã đạt được thỏa thuận ban đầu, theo đó ngân hàng sẽ tiến hành thu hồi, chuyển đổi và xóa bỏ toàn bộ 303 tài khoản bị ghi nhận sai, đảm bảo hệ thống dữ liệu được điều chỉnh chính xác. Đồng thời, ngân hàng Trung Quốc cũng khẳng định vụ việc không gây ảnh hưởng đến tài sản thực tế hay điểm tín dụng của khách hàng.

(Theo Chinanews)