Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 657 triệu đồng/tháng nhờ làm sale xe ô tô

Trong bối cảnh thị trường ô tô Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt, không ít người cho rằng nghề bán xe đang dần bước vào giai đoạn khó khăn khi nhu cầu tiêu dùng chững lại, áp lực doanh số ngày càng lớn. Thế nhưng tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, một nhân viên bán ô tô sinh sau năm 1990 lại khiến nhiều người bất ngờ khi đạt mức thu nhập hàng trăm nghìn NDT/năm.

Nhân vật được nhắc tới là Trương Tăng Uy, một nhân viên kinh doanh của hãng xe BMW. Từ một người trẻ xuất thân bình thường, anh dần trở thành “vua doanh số” trong lĩnh vực bán ô tô nhờ phong cách làm việc chăm chỉ và tận tụy.

Gia nhập đội ngũ bán hàng của BMW từ năm 2016, Trương Tăng Uy đã có gần 8 năm gắn bó với nghề. Trong quãng thời gian đó, anh liên tục duy trì thành tích bán hàng ấn tượng và từng đạt doanh số 255 xe trong 1 năm. Tính trung bình, mỗi tháng Trương Tăng Uy bán được khoảng 21 chiếc BMW.

Đặc biệt, có thời điểm thu nhập trong một tháng của anh vượt 170.000 NDT (hơn 657 triệu đồng), ngang mức lương của nhiều quản lý cấp cao trong các ngành nghề “hot” tại Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, năm 2022 được xem là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Trương Tăng Uy khi tổng thu nhập cả năm của anh chạm mốc 800.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng).

Nhờ nhiều năm tích lũy, Trương Tăng Uy hiện đã mua được 2 căn nhà tại Tế Nam. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý không chỉ nằm ở mức thu nhập, mà còn là cách một nhân viên bán xe có thể duy trì phong độ suốt nhiều năm trong một ngành vốn nổi tiếng áp lực.

Chia sẻ về bí quyết thành công, Trương Tăng Uy cho biết “khách hàng cũ chính là tài sản quan trọng nhất”. Theo anh, thay vì chỉ tập trung tìm kiếm khách mới, việc duy trì mối quan hệ với người mua cũ mới là yếu tố quyết định giúp nghề bán hàng đi đường dài.

Trong suốt nhiều năm làm nghề, anh luôn duy trì thói quen chăm sóc khách hàng sau khi bán xe, từ hỏi thăm trải nghiệm sử dụng xe, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh cho tới duy trì liên lạc trong cuộc sống thường ngày. Chính cách làm này giúp anh xây dựng được lượng khách hàng tiềm năng lớn và ổn định.

Năm 2024, dù chưa đạt mục tiêu bán 300 xe/năm mà bản thân đề ra, Trương Tăng Uy vẫn lập kỷ lục cá nhân khi có tháng giao tới 43 xe BMW. Thành tích này tiếp tục giúp anh giữ vững vị trí nổi bật trong đội ngũ bán hàng.

Trước những ý kiến cho rằng ngành ô tô ở Trung Quốc đang bước vào “mùa đông”, nam nhân viên này lại có góc nhìn khác. Anh cho rằng thị trường lúc nào cũng tồn tại cơ hội, điều quan trọng là người làm nghề có đủ năng lượng và trạng thái tích cực để nắm bắt hay không.

Theo Trương Tăng Uy, yếu tố quan trọng nhất trong nghề bán hàng là khả năng duy trì sự nhiệt huyết trong thời gian dài. Anh gọi đó là trạng thái “tự đốt cháy bản thân”, tức luôn giữ tinh thần chủ động, không để bản thân rơi vào cảm giác trì trệ hay bi quan trước khó khăn của thị trường.

Ngoài ra, anh cũng nhấn mạnh việc học hỏi từ những người giỏi là điều rất cần thiết. Trong quá trình bán xe, Trương Tăng Uy có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng thành đạt thuộc các lĩnh vực khác nhau. Anh xem đây là nguồn năng lượng tích cực giúp bản thân liên tục thay đổi tư duy và nâng cấp cách làm việc.

Câu chuyện của Trương Tăng Uy nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Thành công của anh cũng phần nào phản ánh rằng trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, cơ hội thu nhập cao vẫn sẽ đến với những người đủ kiên trì và có chiến lược riêng.

(Theo Sohu)