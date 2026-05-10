Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 10 triệu đồng từ tài khoản của Nguyễn Thị Tuyết SN 1991

| 10-05-2026 - 18:32 PM | Sống

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 10 triệu đồng từ tài khoản của Nguyễn Thị Tuyết SN 1991

Công an phường địa phương đã hỗ trợ công dân xác minh thông tin số tài khoản có giao dịch chuyển khoản nhầm.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 21/4/2026, Công an xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ một trường hợp công dân chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng, giúp người dân nhận lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1991, trú tại khu Bến Xá, xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản của người lạ. Lo lắng trước sự việc trên, chị Tuyết đã đến Công an xã Đồng Lương trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Công an xã Đồng Lương nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Đồng Lương đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Diễm (SN 1974, trú tại phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).

Công an xã Đồng Lương đã chủ động liên hệ, trao đổi với bà Nguyễn Thị Diễm về sự việc. Sau khi được giải thích, tuyên truyền các quy định của pháp luật và đối chiếu các thông tin liên quan do chị Tuyết cung cấp, bà Diễm xác định đây là khoản tiền không thuộc về mình nên đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Tuyết.

Nhận lại được tài sản, chị Tuyết bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Lương đã tận tình hỗ trợ, giúp chị nhanh chóng nhận lại số tiền bị chuyển nhầm.

Qua vụ việc, Công an xã Đồng Lương khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người nhận trước khi xác nhận giao dịch; đồng thời, khi phát hiện các sự cố liên quan đến tài chính, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản từ NH Vietcombank của Trần Minh Quân SN 1985

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học đặc thù được chuyên gia tiết lộ không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam, được xem là "mỏ vàng" của thời đại mới

Ngành học đặc thù được chuyên gia tiết lộ không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam, được xem là "mỏ vàng" của thời đại mới Nổi bật

3 con giáp càng ít nói càng kiếm tiền đều đều, giàu mà không lộ, rất giỏi âm thầm tích lũy

3 con giáp càng ít nói càng kiếm tiền đều đều, giàu mà không lộ, rất giỏi âm thầm tích lũy Nổi bật

Tập thể dục mỗi ngày, người đàn ông vẫn tử vong vì suy thận nặng: Bác sĩ cảnh báo 2 việc tưởng tốt nhưng âm thầm hại thận

Tập thể dục mỗi ngày, người đàn ông vẫn tử vong vì suy thận nặng: Bác sĩ cảnh báo 2 việc tưởng tốt nhưng âm thầm hại thận

18:32 , 10/05/2026
Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng rau muống

Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng rau muống

18:13 , 10/05/2026
Sinh vật lạ màu trắng xuất hiện trên tường nhà, nhiều người phải thốt lên: Ám ảnh!

Sinh vật lạ màu trắng xuất hiện trên tường nhà, nhiều người phải thốt lên: Ám ảnh!

18:11 , 10/05/2026
Công an Hà Nội sắp kiểm tra gần 10.000 cơ sở kinh doanh: Có cả nhà trọ, trung tâm tiếng Anh, tạp hóa…

Công an Hà Nội sắp kiểm tra gần 10.000 cơ sở kinh doanh: Có cả nhà trọ, trung tâm tiếng Anh, tạp hóa…

17:30 , 10/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên