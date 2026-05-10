Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 10 triệu đồng từ tài khoản của Nguyễn Thị Tuyết SN 1991

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 21/4/2026, Công an xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ một trường hợp công dân chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng, giúp người dân nhận lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1991, trú tại khu Bến Xá, xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản của người lạ. Lo lắng trước sự việc trên, chị Tuyết đã đến Công an xã Đồng Lương trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Công an xã Đồng Lương nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Đồng Lương đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Diễm (SN 1974, trú tại phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).

Công an xã Đồng Lương đã chủ động liên hệ, trao đổi với bà Nguyễn Thị Diễm về sự việc. Sau khi được giải thích, tuyên truyền các quy định của pháp luật và đối chiếu các thông tin liên quan do chị Tuyết cung cấp, bà Diễm xác định đây là khoản tiền không thuộc về mình nên đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Tuyết.

Nhận lại được tài sản, chị Tuyết bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Lương đã tận tình hỗ trợ, giúp chị nhanh chóng nhận lại số tiền bị chuyển nhầm.

Qua vụ việc, Công an xã Đồng Lương khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người nhận trước khi xác nhận giao dịch; đồng thời, khi phát hiện các sự cố liên quan đến tài chính, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.