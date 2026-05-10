Công an Hà Nội sắp kiểm tra gần 10.000 cơ sở kinh doanh: Có cả nhà trọ, trung tâm tiếng Anh, tạp hóa…

Theo Phan Trang | 10-05-2026 - 17:30 PM | Sống

Trong quý 2/2026, Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra 9.960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện vi phạm và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn người kinh doanh.

Công an TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 83/KH-CAHN-ANKT về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, trong Quý II/2026, cơ quan công an dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra đối với 9.960 doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố.

Mục tiêu trọng tâm của đợt kiểm tra là đánh giá toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng Công an.

Theo Công an TP. Hà Nội, hoạt động này nhằm siết chặt quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh. Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ kịp thời nhận diện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý để chấn chỉnh và khắc phục.

Cơ quan này khẳng định, sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, tạo môi trường kinh doanh công bằng. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này góp phần cải thiện chỉ số môi trường đầu tư (PCI) của Thủ đô, giúp các cơ sở kinh doanh yên tâm phát triển bền vững.

Việc kiểm tra được yêu cầu triển khai đúng thẩm quyền và quy trình pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời tối ưu nguồn lực thực hiện.

Lãnh đạo công an cũng quán triệt không để phát sinh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà hay ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của các cơ sở. Song song đó, Công an thành phố tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch, đồng thời chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động kiểm tra để gây khó cho doanh nghiệp.

Danh sách chi tiết các đơn vị thuộc diện kiểm tra được công khai Tại đây

