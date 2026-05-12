HLV Nam Định tự tin đánh bại đội bóng Malaysia ở bán kết lượt về cúp C1 Đông Nam Á

Theo Tiểu Phùng | 12-05-2026 - 23:28 PM | Sống

HLV Vũ Hồng Việt cho biết cách biệt 1 bàn ở trận bán kết lượt đi trước Selangor không phải vấn đề quá lớn với Thép Xanh Nam Định.

Thép Xanh Nam Định lỡ nhiều cơ hội ở trận bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á 2026 trước Selangor

“Cách biệt một bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết”-ông Vũ Hồng Việt cho biết.

Ở trận bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á 2026, Nam Định thua 1-2 trên sân khách. Thất bại một phần do khâu dứt điểm của đội bóng thành Nam không tốt. Trước trận lượt về diễn ra ngày 13/5 tại Thiên Trường, HLV Vũ Hồng Việt cho biết đội sẽ phải tận dụng cơ hội tốt hơn. Ông Vũ Hồng Việt nói:

“Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm rất kỹ. Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Toàn đội đã có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn".

Cũng theo ông Vũ Hồng Việt, Selangor sở hữu một số cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tấn công rất tốt gồm đội trưởng số 7, 2 cầu thủ số 11 và 91. Nam Định vì vậy sẽ phải đặc biệt chú tâm tới những cầu thủ này.

Chia sẻ về trận đấu, tiền đạo Nguyễn Xuân Son thể hiện sự hứng khởi khi cho biết Nam Định đã chơi nhiều trận ở AFC Champions League cũng như cúp C1 Đông Nam Á. Việc tham dự những trận đấu lớn luôn là tạo nên động lực cao đối với anh và các đồng đội.

Theo Nguyễn Xuân Son, thời tiết mưa nhiều và mặt sân không tốt ảnh hưởng tới Nam Định ở trận lượt đi. Trở về sân nhà Thiên Trường, anh và các đồng đội đã sẵn sàng để đánh bại đối thủ.

Trận bán kết lượt về cúp C1 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường lúc 17h30 ngày 13/5.

Tiền Phong

Ăn thịt bò mỗi ngày có thực sự tốt? 5 nhóm người này càng ăn nhiều cơ thể càng dễ "xuống cấp"

Trung tâm Dự báo Khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng mới nhất

Mẹ già liệt suốt 4 năm chỉ con út kề bên, khi bà qua đời, 7 người con đòi chia đều tài sản 500 triệu đồng: Tòa phán "không có chuyện đó"

23:03 , 12/05/2026
Nhiều doanh nghiệp áp dụng quy định "thu điện thoại" của nhân viên trong giờ làm việc

22:59 , 12/05/2026
Tài khoản thanh niên SN 2002 tại Hải Phòng có giao dịch hơn 400 triệu đồng: Công an lập tức vào cuộc điều tra

22:46 , 12/05/2026
Chuyến "xê dịch" 8 ngày Hà Nội - Đà Nẵng của 4 gia đình: Chi phí chỉ 20 triệu/nhà, bí kíp nằm ở bảng chi tiêu cực kỳ hợp lý

22:16 , 12/05/2026

