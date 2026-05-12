Nhiều doanh nghiệp áp dụng quy định “thu điện thoại” của nhân viên trong giờ làm việc

Xu hướng này xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, từ tài chính, công nghệ đến các tổ chức sáng tạo và cơ quan công quyền.

Theo Independent, một số công ty hiện yêu cầu nhân viên để điện thoại vào tủ khóa hoặc sử dụng các loại túi khóa chuyên dụng chỉ có thể mở bằng thiết bị từ tính. Mô hình này tương tự các loại túi Yondr từng được sử dụng tại các buổi hòa nhạc hoặc chương trình biểu diễn để hạn chế ghi hình.

Một trong những doanh nghiệp triển khai hình thức này là ID.me. Theo Financial Times, công ty đã áp dụng túi khóa điện thoại đối với khoảng 290 nhân viên hỗ trợ khách hàng từ hơn 3 năm trước nhằm bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Điện thoại được đặt trong túi khóa kín nhưng nhân viên vẫn mang theo bên mình trong suốt ca làm việc để có thể nhận biết các cuộc gọi hoặc cảnh báo khẩn cấp. Thiết bị được phép sử dụng trong thời gian nghỉ giải lao theo lịch trình.

Đại diện nhân viên của ID.me cho biết việc hạn chế điện thoại giúp giảm thời gian kiểm tra thiết bị cá nhân trong giờ làm và tăng tương tác trực tiếp giữa các đồng nghiệp trong văn phòng.

Xu hướng cấm điện thoại tại nơi làm việc đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm

Không chỉ trong lĩnh vực công nghệ, các giải pháp kiểm soát điện thoại hiện đã được triển khai tại nhiều môi trường khác nhau. Theo Financial Times, khách hàng của Yondr - công ty nổi tiếng chuyên làm các loại túi khóa điện thoại thường dùng tại concert hoặc trường học hiện bao gồm cả tòa án, cơ quan chính phủ, trung tâm chăm sóc trẻ em, doanh nghiệp khai thác mỏ, tổ chức chính trị và các công ty muốn bảo vệ thông tin nội bộ.

Graham Dugoni, nhà sáng lập kiêm CEO Yondr, cho biết nhiều tổ chức tìm đến giải pháp này sau khi nhận thấy các quy định mang tính tự giác không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Trong lĩnh vực tài chính, Jamie Dimon - CEO JPMorgan Chase cũng từng công khai quan điểm phản đối việc sử dụng điện thoại trong các cuộc họp. Trong thư gửi cổ đông năm ngoái, ông cho rằng việc liên tục kiểm tra thông báo, đọc email hoặc xử lý tin nhắn cá nhân trong lúc họp gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và làm gián đoạn cuộc trao đổi.

Ông cũng cho biết nếu người tham gia cuộc họp sử dụng thiết bị điện tử cho mục đích cá nhân trong lúc làm việc, họ có thể được yêu cầu tắt thiết bị. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của việc cấm hoặc hạn chế điện thoại tại nơi làm việc hiện vẫn là chủ đề được tranh luận.

Adrian Chadi, phó giáo sư tại University of Southampton, cho rằng chưa có đủ dữ liệu để khẳng định các lệnh cấm điện thoại sẽ giúp cải thiện năng suất trong mọi môi trường làm việc. Theo nghiên cứu của ông, việc hạn chế smartphone có thể mang lại hiệu quả với các công việc đơn giản, mang tính lặp lại nhờ giảm xao nhãng. Tuy nhiên, đối với các công việc cần sáng tạo hoặc xử lý vấn đề phức tạp, tác động chưa rõ ràng.

Ông cũng nhận định các quy định quá nghiêm ngặt có thể tạo phản ứng tiêu cực nếu điện thoại vốn là công cụ hỗ trợ trực tiếp cho công việc hoặc đã trở thành một phần trong thói quen làm việc hàng ngày của nhân viên.

Xu hướng hạn chế điện thoại tại nơi làm việc không chỉ xuất hiện ở Mỹ. Tại Anh, Royal Court Theatre đã áp dụng hình thức yêu cầu các nhà viết kịch tham gia chương trình Writer’s Card gửi điện thoại tại quầy lễ tân trong thời gian làm việc và tham gia các hoạt động chuyên môn.

Đại diện nhà hát cho biết mục tiêu của quy định là giảm yếu tố gây phân tâm và tạo điều kiện tập trung cho quá trình sáng tạo nội dung.

Trong bối cảnh điện thoại thông minh ngày càng gắn liền với công việc và đời sống cá nhân, nhiều doanh nghiệp đang thử nghiệm các biện pháp quản lý khác nhau nhằm cân bằng giữa hiệu quả làm việc, bảo mật thông tin và trải nghiệm của nhân viên.

