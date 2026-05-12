Trẻ có IQ, EQ cao thường thích làm 3 việc này trước khi ngủ, nếu con bạn có đủ thì xin chúc mừng

Nhiều nghiên cứu về não bộ cho thấy khoảng thời gian trước khi đi ngủ có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của trẻ nhỏ. Đây được xem là “khung giờ vàng” để trẻ tiếp nhận thông tin, kết nối cảm xúc và hình thành các thói quen tích cực cho não bộ.

Theo các chuyên gia, nếu trẻ thường có 3 thói quen dưới đây trước khi ngủ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy IQ và EQ của trẻ sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai:

1. Thích đặt câu hỏi

Sự tò mò là một trong những dấu hiệu phổ biến ở trẻ có khả năng tư duy tốt. Những đứa trẻ thường xuyên đặt câu hỏi thường muốn khám phá và hiểu rõ thế giới xung quanh.

Theo các chuyên gia, quá trình đặt câu hỏi giúp trẻ rèn luyện khả năng suy luận, ghi nhớ và vận dụng kiến thức vào thực tế. Trẻ càng chủ động tìm hiểu, não bộ càng được kích thích hoạt động linh hoạt hơn.

Vì vậy, nếu được con đặt nhiều câu hỏi trước khi ngủ, cha mẹ nên kiên nhẫn lắng nghe và giải đáp. Những cuộc đối thoại tưởng chừng đơn giản này lại góp phần mở rộng hiểu biết, kích thích trí tưởng tượng và nuôi dưỡng tư duy phản biện ở trẻ.

2. Thích trò chuyện với cha mẹ trước khi ngủ

Những cuộc trò chuyện ngắn trước giờ đi ngủ không chỉ giúp gắn kết tình cảm gia đình mà còn hỗ trợ trẻ phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp. Cha mẹ có thể hỏi con về một ngày đã qua, những điều khiến trẻ vui, buồn hoặc thắc mắc.

Thông qua việc chia sẻ và lắng nghe, cha mẹ hiểu con hơn, đồng thời có cơ hội đưa ra lời khuyên, động viên khi trẻ gặp khó khăn. Đây cũng là cách giúp trẻ học cách diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc và cải thiện khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ thích trò chuyện thường có vốn từ phong phú và khả năng diễn đạt tốt hơn bạn đồng trang lứa. Trẻ nói nhiều, đặt vấn đề và tham gia vào các cuộc hội thoại từ sớm thường có tư duy logic linh hoạt, khả năng ghi nhớ tốt và dễ thích nghi trong các tình huống xã hội khi trưởng thành.

3. Thích nghe kể chuyện hoặc đọc sách trước giờ ngủ

Nghe kể chuyện trước khi ngủ là thói quen quen thuộc ở nhiều gia đình, nhưng không phải cha mẹ nào cũng duy trì đều đặn. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng đây là hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển trí não và cảm xúc của trẻ.

Khi nghe người lớn kể chuyện, trẻ sẽ tự hình dung bối cảnh, nhân vật và diễn biến câu chuyện trong đầu. Quá trình tưởng tượng này giúp não bộ hoạt động tích cực hơn, đồng thời kích thích khả năng sáng tạo và ghi nhớ.

Ngoài ra, việc đọc sách hay kể chuyện còn giúp trẻ mở rộng vốn từ, học cách sắp xếp câu chữ logic và cải thiện khả năng diễn đạt. Nếu cha mẹ khuyến khích con kể lại câu chuyện theo cách hiểu của mình vào ngày hôm sau, trẻ còn có cơ hội rèn luyện khả năng tập trung và ghi nhớ thông tin.

Các chuyên gia cũng cho rằng thói quen đọc sách trước khi ngủ từ nhỏ có thể giúp trẻ hình thành niềm yêu thích học tập, tạo nền tảng tốt cho quá trình phát triển tư duy về sau.

Dù mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, việc duy trì những thói quen tích cực trước giờ ngủ vẫn được xem là cách đơn giản để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc. Nếu con chưa có những thói quen này, cha mẹ cũng không cần quá lo lắng mà có thể đồng hành cùng con để hình thành dần mỗi ngày.

(Tổng hợp)