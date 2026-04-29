3 kiểu địa điểm người EQ cao thường tránh trong kỳ nghỉ

Kỳ nghỉ lễ là lúc ai cũng muốn xả hơi, nhưng không phải cứ đi đâu đông vui là sẽ thật sự thoải mái. Với những người có EQ cao, việc chọn địa điểm không chỉ dựa vào độ hot, mà còn nằm ở cảm xúc của bản thân và của những người xung quanh. Có những nơi tưởng là vui, nhưng lại dễ khiến trải nghiệm trở nên mệt mỏi hơn cả đi làm.

Những nơi quá đông nhưng thiếu kiểm soát

Không ai phủ nhận không khí lễ hội rất hấp dẫn, nhưng những địa điểm quá tải, chen chúc, xô đẩy, chờ đợi hàng giờ thường không phải lựa chọn của người có EQ cao. Họ hiểu rằng niềm vui không đến từ việc “có mặt cho bằng được”, mà từ việc mình thực sự cảm thấy dễ chịu.

Những chuyến đi mang tính “chạy theo trend”

Một địa điểm đang hot trên mạng không đồng nghĩa với việc phù hợp với tất cả mọi người. Người có EQ cao thường không vội vàng book vé chỉ vì thấy ai cũng check-in. Họ chọn nơi phù hợp với nhu cầu và trạng thái của mình, thay vì chạy theo đám đông rồi hụt hẫng.

Những không gian dễ gây áp lực so sánh

Các địa điểm “sống ảo” quá mức, nơi mọi thứ đều trở thành cuộc đua hình ảnh, cũng là nơi nhiều người EQ cao cân nhắc. Không phải vì họ không thích chụp ảnh, mà vì họ không muốn biến kỳ nghỉ thành một cuộc so sánh ngầm, nơi niềm vui bị đo bằng lượt like.

Ngừoi có EQ cao không tránh đi chơi, họ chỉ tránh những trải nghiệm khiến cảm xúc của mình trở nên tiêu cực. Bởi suy cho cùng, một kỳ nghỉ đáng giá không nằm ở việc bạn đã đi bao nhiêu nơi, mà là sau đó bạn cảm thấy thế nào.