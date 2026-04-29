3 kiểu địa điểm người EQ cao thường tránh trong kỳ nghỉ

Theo Nhật Linh | 29-04-2026 - 10:32 AM | Sống

Người có EQ cao không tránh đi chơi, họ chỉ tránh những trải nghiệm khiến cảm xúc của mình trở nên tiêu cực.

Kỳ nghỉ lễ là lúc ai cũng muốn xả hơi, nhưng không phải cứ đi đâu đông vui là sẽ thật sự thoải mái. Với những người có EQ cao, việc chọn địa điểm không chỉ dựa vào độ hot, mà còn nằm ở cảm xúc của bản thân và của những người xung quanh. Có những nơi tưởng là vui, nhưng lại dễ khiến trải nghiệm trở nên mệt mỏi hơn cả đi làm.

Những nơi quá đông nhưng thiếu kiểm soát

Không ai phủ nhận không khí lễ hội rất hấp dẫn, nhưng những địa điểm quá tải, chen chúc, xô đẩy, chờ đợi hàng giờ thường không phải lựa chọn của người có EQ cao. Họ hiểu rằng niềm vui không đến từ việc “có mặt cho bằng được”, mà từ việc mình thực sự cảm thấy dễ chịu.

Những chuyến đi mang tính “chạy theo trend”

Một địa điểm đang hot trên mạng không đồng nghĩa với việc phù hợp với tất cả mọi người. Người có EQ cao thường không vội vàng book vé chỉ vì thấy ai cũng check-in. Họ chọn nơi phù hợp với nhu cầu và trạng thái của mình, thay vì chạy theo đám đông rồi hụt hẫng.

Những không gian dễ gây áp lực so sánh

Các địa điểm “sống ảo” quá mức, nơi mọi thứ đều trở thành cuộc đua hình ảnh, cũng là nơi nhiều người EQ cao cân nhắc. Không phải vì họ không thích chụp ảnh, mà vì họ không muốn biến kỳ nghỉ thành một cuộc so sánh ngầm, nơi niềm vui bị đo bằng lượt like.

Ngừoi có EQ cao không tránh đi chơi, họ chỉ tránh những trải nghiệm khiến cảm xúc của mình trở nên tiêu cực. Bởi suy cho cùng, một kỳ nghỉ đáng giá không nằm ở việc bạn đã đi bao nhiêu nơi, mà là sau đó bạn cảm thấy thế nào.

Theo Nhật Linh

Đây là ngôi trường giữ "ngôi vương" tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội: 1/3,35, cơ hội nào cho 2k11?

Đây là ngôi trường giữ "ngôi vương" tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội: 1/3,35, cơ hội nào cho 2k11? Nổi bật

Học người Nhật mẹo nấu cơm trắng thơm mềm, dễ tiêu hóa, tăng gấp nhiều lần dinh dưỡng Nổi bật

Vì sao bạn không nên mua vàng?

09:50 , 29/04/2026
6 hành động "bất thường" chỉ ra: Con yêu bố mẹ nhiều lắm!

09:38 , 29/04/2026
Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc giảm nhiệt sâu, thấp nhất dưới 20 độ

09:16 , 29/04/2026
Bậc thầy phong thủy dự đoán 4 con giáp giàu nhất nửa cuối tháng 3 Âm lịch: Phát tài thần tốc, quý nhân nâng đỡ, đặc biệt là top 1

09:03 , 29/04/2026

