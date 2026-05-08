Loại lá bệnh tiểu đường rất sợ: Bổ như sâm, dưỡng sáng mắt, khỏe gan, tốt sức khỏe đủ đường

Đó chính là lá dâu tằm!

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ trên báo Sức khỏe & đời sống, lá dâu tằm có vị ngọt, đắng, tính hàn, quy kinh phế, can, có tác dụng sơ tán phong nhiệt, thanh phế nhuận táo, lương huyết minh mục. Đông y thường dùng lá dâu tằm trong điều trị các chứng cảm mạo phong nhiệt, ho khan do phế nhiệt, đau đầu chóng mặt, mắt đỏ, hoa mắt, mờ mắt.

Nhiều nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh tác dụng của lá dâu đối với sức khỏe như chứa hoạt chất polysaccharide, flavonoid, alkaloid, đặc biệt là DNJ - một thành phần vô cùng nổi bật của lá dâu, các chất béo thực vật, GABA, polyphenol, acid amin, acid hữu cơ, chất xơ, nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Các thành phần này của lá dâu có tác dụng giúp điều hòa đường huyết, kiểm soát mỡ máu và béo phì, hạ huyết áp, bảo vệ tim mạch, bảo vệ thần kinh, chống lo lắng, chống oxy hóa, chống viêm, kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus, nâng cao miễn dịch.

Một số nghiên cứu gần đây còn gợi mở thêm lợi ích tiềm năng của lá dâu như khả năng chống lại các tế bào ung thư gan, ung thư cổ tử cung, bảo vệ tế bào gan khỏi hư hại và giảm viêm gan…

4 cách sử dụng lá dâu tằm để bổ như sâm, dưỡng sáng mắt, khỏe gan...

Theo Toutiao, dưới đây là 4 cách sử dụng lá dâu tằm để tận dụng những lợi ích cho sức khỏe, kèm theo hướng dẫn chi tiết và tác dụng của chúng.

1. Lá dâu tằm non xào

Nguyên liệu: Lá dâu tằm non, tỏi, muối, một ít dầu ăn.

Cách làm:

- Hái và rửa sạch lá dâu tằm non tươi, chần sơ trong nước sôi khoảng 30 giây, vớt ra, rửa lại bằng nước lạnh và vắt bớt nước thừa.

- Bóc vỏ và băm nhỏ tỏi.

- Cho một ít dầu vào chảo, rồi phi thơm tỏi băm.

- Cho lá dâu tằm vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 1 phút. Nêm muối vừa ăn, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Công dụng: Thanh nhiệt, giảm hỏa nội, giúp ổn định đường huyết, thanh lọc gan và cải thiện thị lực. Thích hợp cho người thường xuyên bị khô miệng, nóng trong người và đường huyết cao.

2. Trà lá dâu tằm và kỷ tử

Nguyên liệu: Lá dâu tằm khô, quả kỷ tử, nước sôi.

Cách làm:

- Lấy một lượng lá dâu tằm khô vừa đủ và rửa nhanh với nước sạch.

- Cho lá dâu tằm và quả kỷ tử vào cốc cùng nhau.

- Đổ nước sôi vào, đậy nắp và ngâm trong 5-8 phút.

- Uống sau khi đã nguội đến nhiệt độ ấm. Bạn có thể thêm nước 2-3 lần.

Công dụng: Bảo vệ và làm sáng mắt, dưỡng ẩm cho vùng mắt khô và kích thích sản sinh nước bọt, giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn, phù hợp cho người sử dụng mắt trong thời gian dài, thức khuya hoặc có đường huyết không ổn định.

3. Súp lá dâu tằm và trứng

Thành phần: Lá dâu tằm non, trứng, muối, dầu mè, hành lá thái nhỏ.

Cách làm:

- Rửa sạch lá dâu tằm, chần qua nước sôi rồi cắt thành từng khúc; đánh tan trứng.

- Cho lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi. Cho lá dâu tằm vào và đun sôi trong 1 phút.

- Hạ nhỏ lửa và từ từ đổ hỗn hợp trứng dọc theo mép chảo để tạo thành những bông hoa trứng.

- Nêm nếm chút muối cho vừa ăn, rưới vài giọt dầu mè và rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

Công dụng: Nhẹ nhàng và bổ dưỡng cho dạ dày, dưỡng ẩm, giải độc âm và giúp kiểm soát đường huyết. Thích hợp dùng hàng ngày cho người già, người có dạ dày và ruột yếu, người dễ bị nóng trong người.

4. Salad lá dâu tằm

Thành phần: Lá dâu tằm non, nước tương nhạt, giấm balsamic, tỏi băm, một ít dầu mè, muối.

Cách làm:

- Rửa sạch lá dâu tằm, chần sơ trong nước sôi khoảng 1 phút, vớt ra, để nguội, vắt khô nước rồi cho vào bát.

- Thêm tỏi băm, một chút muối, nước tương nhạt và giấm.

- Thêm vài giọt dầu mè và trộn đều.

- Để yên trong 2 phút cho các hương vị hòa quyện trước khi dùng.

Công dụng: Làm sảng khoái và tẩy dầu mỡ, giảm mỡ máu và kiểm soát đường huyết, thúc đẩy nhu động ruột, thích hợp cho người huyết áp cao, tiểu đường, cholesterol cao, béo phì và táo bón.

(Ảnh minh họa: Internet)