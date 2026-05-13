Trường THPT có tỷ lệ chọi lớp 10 “khủng” nhất Việt Nam: 1 chọi 30, gần 7.500 học sinh đăng ký, nổi tiếng là “lò luyện” thần đồng Toán

Gần 30 học sinh cạnh tranh 1 suất vào lớp, áp lực tuyển sinh tăng mạnh chưa từng có

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026 đang chứng kiến mức độ cạnh tranh đặc biệt căng thẳng tại Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội - một trong những trường chuyên có sức hút lớn nhất cả nước.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 6/5, nhà trường cho biết đã tiếp nhận gần 7.500 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10, tăng hơn 1.800 hồ sơ so với năm ngoái.

Mùa tuyển sinh 2026 chứng kiến áp lực tăng mạnh chưa từng có

Trong đó, lớp chuyên Tiếng Anh tiếp tục là lớp có mức cạnh tranh cao nhất khi thu hút gần 2.100 thí sinh đăng ký. Với chỉ tiêu chỉ 70 học sinh, tỷ lệ chọi của lớp này lên tới 1/29,9, tức trung bình gần 30 thí sinh dự thi mới có 1 em trúng tuyển.

Đây là mức tỷ lệ chọi cao nhất của trường kể từ năm 2020 đến nay, đồng thời dẫn đầu cả nước trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay. So với nhiều trường chuyên khác tại Hà Nội và TP.HCM, mức độ cạnh tranh tại trường được đánh giá vượt trội.

Cũng theo VnExpress, tại Hà Nội, chỉ lớp chuyên Trung của Trường THPT Chu Văn An có tỷ lệ chọi tiệm cận với khoảng 1/27,49. Trong khi đó tại TP.HCM, tỷ lệ chọi cao nhất ở 4 trường chuyên chỉ ở mức khoảng 1/7,13.

Không chỉ chuyên Anh, nhiều lớp chuyên khác của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm cũng ghi nhận mức cạnh tranh tăng mạnh. Lớp chuyên Sinh đứng thứ hai với tỷ lệ chọi 1/19,1, tiếp theo là chuyên Ngữ văn với 1/15,8 và chuyên Hóa học với 1/13,4.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 chuyên Sư phạm năm nay cực cao

Năm học 2026, nhà trường tuyển tổng cộng 490 học sinh lớp 10, tăng 70 chỉ tiêu so với năm ngoái. Theo Vietnamnet, thí sinh dự thi vào trường sẽ phải hoàn thành 4 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên trong hai ngày 4-5/6.

Trong đó, môn Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút, Tiếng Anh 60 phút và đều tính hệ số 1. Riêng môn chuyên tính hệ số 2, thời gian làm bài 150 phút; riêng chuyên Hóa học và Tiếng Anh thi trong 120 phút. Đáng chú ý, điểm Toán chung sẽ được sử dụng cho cả thí sinh đăng ký chuyên Toán và chuyên Tin học.

“Cái nôi” của nhiều thần đồng Toán học Việt Nam

Không chỉ nổi tiếng vì tỷ lệ chọi cao, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm còn được xem là một trong những “lò luyện” học sinh giỏi và thần đồng Toán học nổi tiếng nhất Việt Nam.

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm được thành lập từ năm 1966 với tiền thân là Khối Phổ thông chuyên Toán. Đến năm 1995, trường mở thêm hệ chuyên Tin học và đổi tên thành Khối Phổ thông chuyên Toán - Tin. Năm 2005, nhà trường tiếp tục mở thêm 4 môn chuyên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngữ văn, hoạt động dưới tên gọi Khối THPT Chuyên.

Đến tháng 7/2009, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm chính thức được thành lập trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời mở thêm hệ chuyên Tiếng Anh.

Sau gần 60 năm phát triển, ngôi trường này được xem là một trong những trung tâm đào tạo học sinh mũi nhọn hàng đầu cả nước, đặc biệt nổi bật ở các môn tự nhiên và Olympic quốc tế. Từ năm 1974 đến nay, năm nào trường cũng có học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế. Tổng cộng đã có hơn 100 học sinh giành huy chương và bằng khen tại các kỳ Olympic quốc tế.

Trong số những cựu học sinh nổi bật có PGS.TSKH Vũ Đình Hòa - người đầu tiên mang về Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế cho Việt Nam vào năm 1974.

Theo Dân Việt, GS Đinh Tiến Cường từng đỗ thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 hệ chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm - thời điểm đó còn mang tên Khối Phổ thông chuyên Toán trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông cũng là người Việt Nam đạt điểm tuyệt đối 42/42 tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 1989 khi mới 16 tuổi.

Một gương mặt khác thường xuyên được nhắc tới là GS Vũ Kim Tuấn, chủ nhân Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế năm 1978.

Không chỉ nổi bật ở thế hệ cựu học sinh, học sinh hiện tại của trường cũng liên tục tạo dấu ấn ở các kỳ thi quốc gia. Theo Vietnamnet, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm tạo dấu ấn đặc biệt khi có 3 năm liên tiếp sở hữu học sinh là thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Năm học 2025-2026, trường có 73 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, gồm 6 giải Nhất, 24 giải Nhì, 26 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Trong số này, có 11 học sinh được chọn tham dự vòng tuyển chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026.

(Tổng hợp)