Người đàn ông 29 tuổi máu trắng như sữa, nhớt như mỡ lợn vì uống 2 loại nước "khoái khẩu" của nhiều người trong 6 tháng

Chen, 29 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc) vốn sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời của một vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ 6 tháng trước, sau khi anh quyết định từ bỏ việc tập luyện cường độ cao. Dù đã giải nghệ, Chen vẫn duy trì, thậm chí trở nên lạm dụng sở thích uống đồ ngọt có từ thời còn thi đấu.

Máu trắng như sữa vì 2 đồ uống ngọt ngào

"Mỗi khi khát, tôi đều uống nước ngọt có ga hoặc trà sữa đá. Thói quen này đã kéo dài hơn nửa năm rồi", anh Chen hối hận kể lại khi nằm trên giường bệnh.

Anh cho biết, lúc đầu, chỉ uống chúng như thói quen và nghĩ rằng bây giờ giải nghệ nên có thể nuông chiều bản thân một chút. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, anh bắt đầu dùng hai loại nước này thay cho nước lọc, uống bất kể lúc nào thấy khát.

Chỉ trong vòng hơn 6 tháng kể từ khi ngừng tập luyện cường độ cao và buông thả bản thân trong ăn uống, cân nặng của anh đã tăng vọt khoảng 40kg. Anh Chen chủ quan cho rằng đó chỉ là hệ quả của việc thiếu vận động, cho đến khi những cơn đau bụng dữ dội và tình trạng khó thở ập đến, buộc anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc), bác sĩ Yao Lina và ê kíp trực cũng phải giật mình khi tiến hành lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân. Thay vì sắc đỏ tươi thông thường, thứ dịch lỏng chảy ra từ huyết quản của người đàn ông 29 tuổi này lại có màu máu trắng như sữa, đục ngầu và bết dính kinh khủng giống như mỡ lợn.

Kết quả xét nghiệm phơi bày một tình trạng y khoa đáng báo động: Chỉ số triglyceride (mỡ trung tính) của anh Chen cao gấp hơn 20 lần bình thường, còn lượng cholesterol cũng vượt ngưỡng gấp 4 lần. Bác sĩ Yao Lina nhận định hiện tượng máu trắng như sữa này chính là huyết tương bị bão hòa bởi lượng lipid (chất béo) khổng lồ, dẫn đến chẩn đoán: Viêm tụy cấp tính và tiểu đường do tăng lipid máu cực nặng.

Ngay sau đó, anh được tiến hành lọc máu khẩn cấp, trao đổi huyết tương và một loạt chỉ định y tế khác. May mắn là cuối cùng tính mạng anh Chen cũng thoát khỏi bàn tay tử thần dù phải chịu đựng không ít biến chứng và phải chung sống với bệnh tiểu đường suốt đời.

Tại sao trà sữa và nước ngọt lại khiến máu trắng như sữa?

Bác sĩ Yao Lina đã bóc tách cơ chế "liên hoàn" khiến cơ thể Chen sụp đổ nhanh chóng, biến dòng máu trở thành máu trắng như sữa và phá hủy tuyến tụy chỉ trong 6 tháng như sau:

- Sự tấn công của axit béo bão hòa và fructose: Hầu hết kem pha trà sữa được làm từ dầu thực vật (như dầu dừa) chứa lượng lớn axit béo bão hòa. Khi được nạp vào cơ thể thay nước lọc, chúng đẩy nhanh quá trình sản sinh cholesterol và làm lipid máu tăng phi mã. Kết hợp với hàm lượng fructose khổng lồ từ nước ngọt có ga, cơ thể bệnh nhân rơi vào trạng thái rối loạn chuyển hóa toàn diện.

- Cơ chế gây viêm tụy từ dòng máu nhiễm mỡ: Tuyến tụy vốn có mạng lưới mạch máu vô cùng dày đặc và nhỏ hẹp. Khi lipid máu tăng vọt, huyết tương bị bão hòa dẫn đến hiện tượng máu trắng như sữa và đặc nhớt như mỡ lợn. Những hạt mỡ này gây tắc nghẽn hoàn toàn các mạch máu li ti tại đây, khiến enzyme tiêu hóa bị kích hoạt sai vị trí và quay lại tự phá hủy chính mô tụy.

Hệ quả của quá trình "tự ăn chính mình" này là tình trạng viêm tụy cấp bùng phát cực kỳ nguy hiểm. Máu càng đặc, tuyến tụy càng bị tàn phá nặng nề, dễ dẫn đến suy đa tạng và tử vong nếu không được lọc máu kịp thời.

Đáng nói hơn, sự tàn phá tàn khốc này còn đánh sụp hệ thống tế bào đảo tụy, là nơi chịu trách nhiệm sản xuất insulin. Khi tuyến tụy bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể mất hoàn toàn khả năng chuyển hóa đường, dẫn đến bệnh tiểu đường cấp tính bùng phát song song. Đây chính là bi kịch kép khiến người bệnh phải đối mặt với nguy cơ tử vong tức thì và những hệ lụy sức khỏe đeo bám suốt đời.

Lời khuyên của chuyên gia về uống nước đúng cách

Qua câu chuyện của anh Chen, bác sĩ Yao Lina nhắc nhởm thay vì uống nước theo cảm tính, bạn nên thiết lập thói quen bù nước dựa trên các chỉ số thực tế của cơ thể:

- Tính lượng nước chuẩn: Công thức chuẩn là Cân nặng (kg) x 40ml. Ví dụ, người nặng 60kg cần uống đủ 2,4 lít nước mỗi ngày.

- Uống rải rác và chậm: Không uống lượng lớn một lúc. Hãy chia nhỏ thành các cốc 200ml, uống từng ngụm nhỏ rải rác cả ngày để nước thẩm thấu vào tế bào tốt hơn.

- Ưu tiên nước lọc: Tuyệt đối không dùng trà sữa hay nước ngọt thay nước lọc hàng ngày. Lượng fructose và chất béo bão hòa cao trong đồ uống ngọt là "thủ phạm" gây rối loạn chuyển hóa.

- Vận động hỗ trợ: Kết hợp uống nước với vận động nhẹ nhàng để kích thích lưu thông máu, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng và ngăn mỡ tích tụ làm đặc dòng máu.

Nguồn và ảnh: Skypost, QQ, China News