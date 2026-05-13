Chủ quán cafe trúng số 4 tỷ đồng, nhờ đại lý đổi thưởng làm một việc liền bị từ chối

Theo Lam Giang | 13-05-2026 - 09:58 AM | Sống

Khi mua vé số, chủ quán cafe rút 1 tờ đưa cho người bên cạnh. Vì người đó không lấy, chị đã lấy cả 2 tờ. Không ngờ, cả 2 tờ đều trúng độc đắc.

Thông tin một chủ quán cafe vừa trúng 2 giải độc đắc đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Được biết, vị khách may mắn là nữ giới, quê ở An Giang. Câu chuyện trúng số của người này cũng rất thú vị.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên , đại lý vé số Chấn Nam (ở TP Cần Thơ) cho biết đã đổi thưởng cho vị khách trên. 2 tờ vé số trúng độc đắc mang dãy số 703896 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9/5.

Đại lý đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc, trong đó có 2 tờ của nữ chủ quán cafe.

Hôm trước, người này đang bán cafe thì có người bán vé số dạo đến mời mua. Người phụ nữ rút 2 tờ vé số, đưa cho người kế bên 1 tờ nhưng người này không lấy nên chủ quán cafe lấy luôn cả 2 tờ. Không ngờ, cả 2 tờ vé số đều trúng độc đắc, nhận giải thưởng lên tới 4 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Chủ đại lý cũng tiết lộ thêm, khi đi đổi thưởng, nữ chủ quán cafe nhận toàn bộ tiền qua hình thức chuyển khoản. Người phụ nữ cho biết có 4 đứa con, chị muốn cho mỗi người con 200 triệu đồng và nhờ đại lý chuyển cho từng người. Tuy nhiên, phía đại lý thấy không phù hợp nên đã chuyển toàn bộ số tiền để nữ khách hàng may mắn tự chia.

Ngoài 2 tờ vé số của nữ chủ quán cafe, đại lý cũng đổi thưởng 1 tờ có cùng dãy số trúng độc đắc trên cho 1 khách khác ở Cần Thơ.

Theo Lam Giang

Công an lưu ý người dân không kết bạn Zalo, không gọi điện hay nhắn tin khi nhận được thông báo sau

Top 3 lãnh đạo bứt tốc nghẹt thở tại cuộc đua AGM Awards 2026: Liệu tỷ phú Phạm Nhật Vượng có giữ vững ngôi đầu?

Lời khuyên cho những ai đặt báo thức lúc 6h sáng

09:40 , 13/05/2026
Tin rất vui: Toàn bộ người dân được miễn phí dịch vụ khi thực hiện theo hướng dẫn này

09:39 , 13/05/2026
Dùng chiêu "xin visa Hàn Quốc", nữ giám đốc chiếm đoạt hàng tỉ đồng

09:14 , 13/05/2026
5 sai lầm khi chế biến rau củ làm thất thoát tới 80% vitamin C nhưng hiếm ai chưa từng làm trong đời!

09:13 , 13/05/2026

