Chủ quán cafe trúng số 4 tỷ đồng, nhờ đại lý đổi thưởng làm một việc liền bị từ chối

Thông tin một chủ quán cafe vừa trúng 2 giải độc đắc đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Được biết, vị khách may mắn là nữ giới, quê ở An Giang. Câu chuyện trúng số của người này cũng rất thú vị.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên , đại lý vé số Chấn Nam (ở TP Cần Thơ) cho biết đã đổi thưởng cho vị khách trên. 2 tờ vé số trúng độc đắc mang dãy số 703896 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9/5.

Đại lý đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc, trong đó có 2 tờ của nữ chủ quán cafe.

Hôm trước, người này đang bán cafe thì có người bán vé số dạo đến mời mua. Người phụ nữ rút 2 tờ vé số, đưa cho người kế bên 1 tờ nhưng người này không lấy nên chủ quán cafe lấy luôn cả 2 tờ. Không ngờ, cả 2 tờ vé số đều trúng độc đắc, nhận giải thưởng lên tới 4 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Chủ đại lý cũng tiết lộ thêm, khi đi đổi thưởng, nữ chủ quán cafe nhận toàn bộ tiền qua hình thức chuyển khoản. Người phụ nữ cho biết có 4 đứa con, chị muốn cho mỗi người con 200 triệu đồng và nhờ đại lý chuyển cho từng người. Tuy nhiên, phía đại lý thấy không phù hợp nên đã chuyển toàn bộ số tiền để nữ khách hàng may mắn tự chia.

Ngoài 2 tờ vé số của nữ chủ quán cafe, đại lý cũng đổi thưởng 1 tờ có cùng dãy số trúng độc đắc trên cho 1 khách khác ở Cần Thơ.