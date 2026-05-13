Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 sai lầm khi chế biến rau củ làm thất thoát tới 80% vitamin C nhưng hiếm ai chưa từng làm trong đời!

Theo Chiến My | 13-05-2026 - 09:13 AM | Sống

Nhiều người sẽ bất ngờ khi nhận ra bấy lâu nay mình vô tình vứt bỏ biết bao chất dinh dưỡng, nhất là vitamin C khi nấu rau củ theo những kiểu tiện lợi này.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, hỗ trợ làm đẹp, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, cơ thể con người không thể tự tổng hợp vitamin C mà phải bổ sung thông qua thực phẩm hoặc các sản phẩm hỗ trợ.

Trong đó, rau củ quả là nguồn cung cấp vitamin C an toàn và hiệu quả nhất. Nhưng rất ít người biết rằng vitamin C là một chất không ổn định, dễ bị phân hủy khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ, oxy hoặc phản ứng hóa học.

Đặc biệt, những thói quen chế biến sai lầm dưới đây có thể làm mất đi phần lớn vitamin C trong rau củ, nên mong bạn sớm bỏ ngay:

1. Cắt nhỏ rau rồi mới rửa hoặc ngâm quá lâu

Đây là thói quen của rất nhiều người vì cho rằng cắt nhỏ rồi rửa sẽ sạch hơn. Thực tế, khi rau còn nguyên vẹn, các chất dinh dưỡng được bảo vệ chắc chắn bởi thành tế bào. Khi bạn cắt nhỏ, các tế bào bị phá vỡ khiến vitamin C tiếp xúc trực tiếp với oxy và dễ dàng hòa tan vào nước.

Ảnh minh họa

Thói quen này làm hao hụt khoảng 20% vitamin C, và con số sẽ còn cao hơn nếu bạn ngâm rau quá lâu hoặc chà xát mạnh. Hãy nhớ: Rửa sạch trước, cắt sau.

2. Ưu tiên uống nước ép thay vì ăn trực tiếp

Nhiều người lựa chọn ép nước để bổ sung vitamin C một cách nhanh gọn. Thế nhưng, quá trình ép làm vỡ vụn các tế bào, đẩy vitamin C vào cuộc đối đầu trực diện với không khí. Nếu không uống ngay sau khi ép, lượng vitamin C thất thoát có thể lên tới 80%.

Tốt nhất, bạn nên ưu tiên ăn trái cây tươi để tận dụng cả chất xơ. Nếu vẫn muốn uống nước ép, hãy chọn các loại quả có tính axit như cà chua hoặc chần qua rau củ trước khi ép để giảm hoạt động của các enzyme phá hủy vitamin.

Ảnh minh họa

3. Thói quen nêm quá nhiều muối khi nấu rau củ

Việc thêm nhiều muối trong lúc nấu sẽ tạo ra môi trường ưu trương, khiến vitamin C trong tế bào rau củ bị đẩy ra ngoài và dễ dàng bị oxy hóa. Điều này làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng của món ăn. Giải pháp thông minh là chỉ nên cho một lượng muối tối thiểu hoặc đợi đến khi món ăn gần chín mới nêm nếm.

Ngoài ra, thêm một chút hành, gừng hoặc tỏi cũng là cách hay để ngăn chặn quá trình oxy hóa nhờ các đặc tính tự nhiên của chúng.

4. Nấu rau củ lâu với lửa lớn

Nhiệt độ cao và thời gian đứng bếp quá lâu chính là "kẻ thù" số một của vitamin C. Nếu bạn ninh nấu rau củ quá kỹ, lượng vitamin C có thể bốc hơi tới 60%.

Thay vào đó, hãy thử các phương pháp như hấp hoặc dùng lò vi sóng trong thời gian ngắn để bảo tồn dưỡng chất. Một mẹo nhỏ cho các bà nội trợ là chỉ thả rau vào khi nước đã sôi sùng sục và tắt bếp ngay khi chín, đừng quên đậy kín nắp nồi để hạn chế vitamin "bay màu" theo hơi nước.

5. Tích trữ rau củ quá lâu trong tủ lạnh

Nhiều gia đình có thói quen đi chợ một lần cho cả tuần và tống tất cả vào tủ lạnh. Bạn cần biết rằng vitamin C bắt đầu phân hủy ngay từ khoảnh khắc rau củ được hái xuống. Ánh sáng và nhiệt độ môi trường, dù là trong ngăn mát tủ lạnh, vẫn làm tiêu hao dưỡng chất theo từng giờ. Rau củ để lâu ngày thường bị héo, úa và lúc này lượng vitamin C chỉ còn lại một phần nhỏ so với lúc mới mua. Cách tốt nhất là đi chợ thường xuyên hơn và ưu tiên sử dụng các loại rau lá xanh trong vòng 1 đến 2 ngày đầu tiên.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, hãy nhớ là dù là ăn sống, ép nước hay nấu chín, hãy cố gắng thưởng thức rau củ quả càng sớm càng tốt sau khi chế biến. Đừng để công sức chọn mua thực phẩm sạch của bạn trở nên vô nghĩa chỉ vì những thói quen nấu nướng sai lầm mỗi ngày!

Nguồn và ảnh: Sohu, Eating Well, Health GVM

Danh sách "12 loại trái cây và rau củ bẩn nhất năm 2026" đã được công bố! Đứng đầu là loại rau rất giàu sắt, dâu tây cũng góp mặt

Theo Chiến My

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
chế biến rau củ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an lưu ý người dân không kết bạn Zalo, không gọi điện hay nhắn tin khi nhận được thông báo sau

Công an lưu ý người dân không kết bạn Zalo, không gọi điện hay nhắn tin khi nhận được thông báo sau Nổi bật

Top 3 lãnh đạo bứt tốc nghẹt thở tại cuộc đua AGM Awards 2026: Liệu tỷ phú Phạm Nhật Vượng có giữ vững ngôi đầu?

Top 3 lãnh đạo bứt tốc nghẹt thở tại cuộc đua AGM Awards 2026: Liệu tỷ phú Phạm Nhật Vượng có giữ vững ngôi đầu? Nổi bật

Có nên lót giấy vệ sinh lên bệ bồn cầu ở nhà vệ sinh công cộng? Đến giờ tôi mới hiểu mình toàn "làm sai"

Có nên lót giấy vệ sinh lên bệ bồn cầu ở nhà vệ sinh công cộng? Đến giờ tôi mới hiểu mình toàn "làm sai"

08:38 , 13/05/2026
5 lý do bạn nên trồng một cây quất trong nhà

5 lý do bạn nên trồng một cây quất trong nhà

08:23 , 13/05/2026
Chuyên gia review: "Cả thế giới dùng sạc nhanh cho điện thoại, còn tôi vẫn cứ dùng sạc chậm vì một lý do"

Chuyên gia review: "Cả thế giới dùng sạc nhanh cho điện thoại, còn tôi vẫn cứ dùng sạc chậm vì một lý do"

08:16 , 13/05/2026
Thông tin người dân cần nhanh chóng tích hợp vào VNeID

Thông tin người dân cần nhanh chóng tích hợp vào VNeID

08:15 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên