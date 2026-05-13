Có nên lót giấy vệ sinh lên bệ bồn cầu ở nhà vệ sinh công cộng? Đến giờ tôi mới hiểu mình toàn "làm sai"

Nhà vệ sinh công cộng luôn là nỗi ám ảnh với không ít người. Nhất là nếu ở một nơi lạ hoặc trông cũ kỹ. Quy trình thường thấy là: Vào thật nhanh, giải quyết thật gọn và rút lui thật lẹ. Đặc biệt, nếu chẳng may phải đối diện với một chiếc bồn cầu trông không được sạch sẽ cho lắm, phản xạ tự nhiên của chúng ta là lấy ngay cuộn giấy vệ sinh, lót một lớp (thậm chí là hai lớp) lên bệ ngồi.

Với nhiều người, nhất là nữ giới, cảm giác có một "hàng rào bảo vệ" ngăn cách làn da với bề mặt bồn cầu mang lại sự an tâm tuyệt đối. Tôi cũng từng như vậy, đến khi đi khám bệnh, hỏi bác sĩ mới biết rằng vệ sinh này hóa ra lại là một sai lầm tai hại mà bấy lâu nay.

Có nên lót giấy vệ sinh lên thành/bệ bồn cầu nhà vệ sinh công cộng?

Câu trả lời là KHÔNG. Hành động này thực chất là một cú "phản lưới nhà" mà bấy lâu nay chúng ta cứ ngỡ là đang bảo vệ bản thân.

Có một sự thật ít ai ngờ: Bệ ngồi bồn cầu thường được thiết kế với bề mặt nhẵn mịn và không xốp. Đây là dụng ý thiết kế để vi khuẩn cực kỳ khó bám trụ hay sinh sôi. Trong khi đó, giấy vệ sinh lại có cấu trúc hoàn toàn trái ngược: Nó xốp, nhiều sợi li ti và đây là môi trường lý tưởng để "bẫy" bụi bẩn và vi sinh vật.

Đáng sợ hơn, mỗi khi ai đó xả nước mà không đậy nắp, vô số hạt bắn siêu nhỏ chứa vi khuẩn sẽ phát tán ra không khí và "đáp" xuống cuộn giấy vệ sinh treo ngay bên cạnh. Vì giấy có tính hút ẩm cao, nó sẽ giữ chặt những mầm bệnh này trong các kẽ sợi. Khi bạn lót lớp giấy đó lên bệ rồi ngồi lên, bạn vô tình đưa toàn bộ "đội quân" vi khuẩn tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhạy cảm của mình. Thay vì là lớp chắn, tờ giấy lúc này lại trở thành vật trung gian truyền bệnh hiệu quả hơn cả bề mặt bệ ngồi ban đầu.

Nguy cơ khi lót giấy vệ sinh lên bệ bồn cầu nhà vệ sinh công cộng?

Việc lót giấy vệ sinh lên bệ bồn cầu thực tế lại tạo điều kiện thuận lợi cho các "sát thủ" vi khuẩn tấn công trực tiếp vào cơ thể. Trong khi nam giới có thể giải quyết nhanh chóng mà ít khi phải tiếp xúc bề mặt, thì phụ nữ lại đối mặt với rủi ro cao hơn hẳn do cấu trúc cơ thể đặc thù và khoảng cách tiếp xúc gần giữa lớp giấy lót với vùng kín.

Chính thói quen tưởng chừng như sạch sẽ này đã vô tình đưa các loại vi khuẩn nguy hiểm như E. coli vốn tồn tại trong chất thải và dễ dàng bám vào sợi giấy qua hạt bắn không khí tiếp cận trực tiếp với đường tiết niệu, từ đó gây ra tình trạng viêm bàng quang hay nhiễm trùng thận với những cơn đau buốt kinh khủng.

Không dừng lại ở đó, loại tụ cầu khuẩn Staphylococcus có khả năng bám cực dai trên bề mặt giấy xốp sẽ dễ dàng xâm nhập qua các vết xước nhỏ trên da để gây ra tình trạng nhiễm trùng, mụn nhọt hoặc các ổ viêm nghiêm trọng.

Nguy hiểm hơn, đây cũng chính là con đường ngắn nhất để nấm mốc và các tác nhân gây viêm nhiễm phụ khoa tấn công vùng nhạy cảm, dẫn đến tình trạng nấm ngứa và viêm âm đạo dai dẳng mà nhiều chị em vẫn lầm tưởng là do vệ sinh kém. Thay vì tự "hại" mình bằng những lớp giấy nhiễm khuẩn có sẵn trong nhà vệ sinh, việc hiểu rõ cơ chế lây nhiễm này sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn các phương pháp bảo vệ sức khỏe khoa học và thực chất.

Hãy thay đổi thói quen để thực sự bảo vệ bản thân

Thay vì tin vào lớp giấy lót "phản chủ", bạn hãy trang bị cho mình những thói quen thông minh và khoa học hơn để bảo vệ sức khỏe khi đi vệ sinh:

- Rửa tay là ưu tiên số 1: Vi khuẩn thực sự nằm ở tay nắm cửa, nút xả nước hay vòi xịt nhiều hơn trên bệ ngồi. Hãy rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây sau khi đi vệ sinh.

- Dùng dung dịch sát khuẩn cá nhân: Nếu quá lo lắng, bạn nên mang theo một chai xịt khuẩn nhỏ hoặc khăn ướt sát khuẩn. Hãy xịt trực tiếp lên bệ ngồi và lau khô bằng giấy sạch bạn tự mang theo thay vì dùng giấy có sẵn.

- Tránh chạm tay lên mặt: Đây là nguyên tắc quan trọng để ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi, miệng từ bàn tay chưa được rửa sạch.

Lót giấy vệ sinh lên bệ ngồi bồn cầu là thói quen mang lại cảm giác đúng nhưng hiệu quả lại sai. Một chút thay đổi trong nhận thức sẽ giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe một cách thông minh và khoa học hơn. Đừng để sự an tâm nhất thời đánh lừa bạn nhé!

Nguồn và ảnh: Tips and Tricks, Express