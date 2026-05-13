Cụ ông 61 tuổi vung hơn 500 triệu đãi nhân viên cũ ăn uống: 1 năm sau mới thấy hối hận

Theo truyền thông Nhật Bản, ông D (61 tuổi, tên viết tắt) từng là quản lý kinh doanh, có thu nhập khoảng 10 triệu Yên/năm (khoảng 1,6 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu cách đây một năm, ông được công ty tái tuyển dụng dưới dạng “nhân viên hợp đồng cao cấp” với mức lương giảm còn khoảng 4,5 triệu Yên/năm (khoảng 752 triệu VNĐ).

Không chỉ thu nhập giảm mạnh, vai trò của ông cũng thay đổi hoàn toàn. Từ người ra quyết định, giờ ông trở thành nhân viên quản lý an toàn tại công trường, chủ yếu hỗ trợ công việc cho chính những người từng là cấp dưới.

Ông D chia sẻ, hiện nay, khi giao việc cho ông, các cấp dưới cũ đều tỏ ra dè dặt vì sợ “mạo phạm”.

Chi tiền để giữ vị thế

Để thoát khỏi cảm giác bị “giáng cấp”, ông D luôn chủ động trả tiền trong các buổi nhậu sau giờ làm hoặc các cuộc chơi golf. Thậm chí, ông còn chuẩn bị các phần thưởng giá trị cho các buổi giao lưu.

Mỗi lần tụ họp, số tiền ông chi ra thường lên tới 100.000 Yên (khoảng 16,7 triệu VNĐ). Đáng nói, việc này diễn ra thường xuyên.

Tiền hưu dùng trả nợ, tiết kiệm cũng “bốc hơi”

Dù nhận được khoản trợ cấp nghỉ hưu 18 triệu Yên (khoảng 3 tỷ VNĐ) nhưng phần lớn số tiền này đã được ông dùng để trả nợ mua nhà. Trong bối cảnh thu nhập không đủ chi tiêu, ông vẫn tiếp tục rút tiền tiết kiệm để duy trì các khoản chi “giữ thể diện”.

Một ngày, vợ ông tình cờ kiểm tra sổ tiết kiệm và phát hiện chỉ trong một năm, số tiền đã “bốc hơi” tới 3 triệu Yên (khoảng 501 triệu VNĐ). Khi bị chất vấn, ông không những không giải thích mà còn phản ứng gay gắt: “Tôi có lý do của tôi, bà ở nhà cả ngày thì hiểu gì?”.

Câu nói này trở thành giọt nước tràn ly, khiến vợ ông tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ.

Ngừng bao chi, đồng nghiệp thân thiết cũng biến mất

Sau khi vợ rời đi, ông D thử chuyển sang hình thức chia tiền khi tham gia các buổi gặp mặt. Tuy nhiên, những lời mời trước đó lập tức biến mất, điện thoại cũng không còn nhận được lời rủ rê nào.

Lúc này, ông mới nhận ra sự thật cay đắng: “Tôi cố dùng tiền để lấp đầy sự trống rỗng sau khi mất vị thế, nhưng thứ họ cần chỉ là ví tiền của tôi”.

Bài học từ thực tế khắc nghiệt nơi công sở

Theo báo cáo năm 2025 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, dù nhiều doanh nghiệp áp dụng chế độ tiếp tục sử dụng lao động sau nghỉ hưu, việc giảm thu nhập và thay đổi vị trí là điều khó tránh khỏi.

Ông D thừa nhận, những mối quan hệ được duy trì bằng tiền bạc không có ý nghĩa thực sự. Thay vì cố bám víu vào hào quang “sếp cũ”, việc chấp nhận hiện tại và lui về phía sau một cách bình thản mới là con đường giúp tìm lại sự tự do.