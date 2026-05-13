KDL 6.000 tỷ của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo cực vui: Áp dụng duy nhất ngày 19/5

Theo thông tin đăng tải trên fanpage chính thức của Khu du lịch Đại Nam, chương trình ưu đãi sẽ chỉ áp dụng duy nhất trong ngày 19/5/2026. Theo đó, toàn bộ du khách đến tham quan trong ngày này sẽ được miễn phí vé vào cổng, đồng thời giảm 50% giá hàng loạt dịch vụ bên trong khu du lịch.

Các hạng mục nằm trong chương trình ưu đãi gồm xe lửa điện, biển nhân tạo, trò chơi giải trí, vườn thú, xe đạp đôi, lưu trú khách sạn,… Riêng dịch vụ ăn uống không thuộc diện áp dụng giảm giá.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội bởi Đại Nam từ lâu được biết đến là một trong những khu du lịch có quy mô lớn tại Việt Nam, gắn với tên tuổi ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo báo Tiền Phong, Khu du lịch Đại Nam được xây dựng suốt hơn 25 năm với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Công trình tọa lạc trên khu đất rộng gần 700ha tại phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cách trung tâm TP.HCM khoảng 40km.

Khu du lịch này được phát triển theo mô hình tổ hợp gồm du lịch tâm linh, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và thể thao tốc độ. Một trong những hạng mục nổi bật nhất là Kim Điện - công trình từng được ghi nhận là ngôi đền lớn nhất Việt Nam vào thời điểm hoàn thành. Khu đền có diện tích khoảng 9ha với nhiều chi tiết dát vàng 24K.

Bên cạnh khu tâm linh, biển nhân tạo Đại Nam cũng là địa điểm thường xuyên được nhắc tới mỗi dịp hè. Theo giới thiệu, biển nhân tạo tại đây có tổng diện tích hơn 21ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 20.000m² và sức chứa lên tới hàng chục nghìn người. Khu vực này bao gồm cả biển nước ngọt và nước mặn nhân tạo với độ sâu khoảng 2m, tạo sóng cao tối đa 1,6m.

Không chỉ tập trung vào các công trình quy mô lớn, Đại Nam còn sở hữu mô hình vườn thú mở với nhiều loài động vật như hổ trắng, sư tử trắng, tê giác, hươu cao cổ… Đây cũng là một trong những khu vực thu hút đông khách tham quan, đặc biệt vào dịp cuối tuần và mùa hè.

Ngoài ra, khu du lịch còn có khu trò chơi cảm giác mạnh với nhiều hạng mục giải trí dành cho nhóm khách trẻ hoặc du khách thích trải nghiệm vận động ngoài trời.

Việc đồng loạt miễn phí vé vào cổng và giảm giá nhiều dịch vụ trong cùng một ngày được dự báo sẽ khiến lượng khách đổ về Đại Nam tăng mạnh trong dịp 19/5 tới đây. Nhiều gia đình tại TP.HCM, Bình Dương cùng các tỉnh lân cận cũng đã bắt đầu lên kế hoạch vui chơi, tham quan trong dịp ưu đãi đặc biệt này.

