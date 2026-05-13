Công an lưu ý người dân không kết bạn Zalo, không gọi điện hay nhắn tin khi nhận được thông báo sau

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia hoạt động từ Campuchia, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm từ hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ trung niên thông qua mạng xã hội. Chúng sử dụng tài khoản Zalo với chiêu trò “kết bạn nhầm”, sau đó duy trì liên lạc bằng các cuộc trò chuyện hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh để tạo sự đồng cảm và từng bước xây dựng lòng tin.

Sau thời gian tiếp cận, nhóm lừa đảo bắt đầu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với lời hứa “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”. Người bị hại được hướng dẫn tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử USDT.

Từ một lời mời “kết bạn nhầm” tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội, nhiều nạn nhân đã rơi vào chiếc bẫy của nhóm lừa đảo. (Ảnh minh hoạ)

Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Tuy nhiên, khi người chơi tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, nhóm này liên tục đưa ra các lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền.

Nhiều nạn nhân chỉ phát hiện bị lừa khi không còn khả năng tiếp tục chuyển tiền và bị cắt liên lạc hoàn toàn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Đáng chú ý, chúng xây dựng cả “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng quan hệ tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân đầu tư.

Đại úy Hoàng Hải Long, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại đầu tư vào các “sàn chứng khoán” do chúng tự dựng lên.

“Thực chất đây đều là các sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã đầu tư”, Đại úy Hoàng Hải Long thông tin.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập Chuyên án 008D, huy động nhiều tổ công tác triển khai đấu tranh khi các đối tượng từ Campuchia trở về Việt Nam.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết các đối tượng hoạt động rất tinh vi, có tổ chức và được phân công theo từng giai đoạn lừa đảo khác nhau.

“Chúng tiếp cận người bị hại, tạo niềm tin bằng tình cảm rồi hướng dẫn đầu tư, nộp tiền theo kịch bản kéo dài trong 7 ngày. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng triệt phá đường dây này”, Thượng tá Võ Thanh Bằng cho biết.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài chính cam kết “siêu lợi nhuận”, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, người dân cần thận trọng với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội có dấu hiệu dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử hoặc yêu cầu chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.