Đang ‘xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, người phụ nữ phát hiện điện thoại đơ, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ

Ngày 8/5, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận trình báo của một nữ chủ doanh nghiệp bị lừa đảo gần 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuế.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 13/3, bà N.T.L.A. - chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Vĩnh Long, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, thông báo Nhà nước đang triển khai chính sách hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8% xuống 6% và sẽ có cán bộ liên hệ hướng dẫn thủ tục.

Khoảng 20 phút sau, một người khác tiếp tục gọi điện, xưng là “thanh tra thuế” phụ trách doanh nghiệp của bà A. Đối tượng yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng mang tên “Chính Phủ” thông qua đường link gửi qua Zalo để đăng ký dịch vụ liên quan đến Kho bạc Nhà nước.

Người phụ nữ tại Vĩnh Long bị lừa gần 1 tỉ đồng sau khi cài ứng dụng giả mạo và thực hiện xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn của đối tượng tự xưng cán bộ thuế. (Ảnh minh hoạ)

Trong quá trình thao tác, bà A. được hướng dẫn xác thực khuôn mặt để hoàn tất thủ tục. Sau khi thực hiện theo yêu cầu, điện thoại của bà xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như nóng máy, không thể đăng nhập các ứng dụng.

Nghi bị chiếm quyền điều khiển thiết bị, bà A. nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản. Tuy nhiên, kiểm tra sau đó cho thấy tài khoản thấu chi đã phát sinh hai giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền gần 980 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp, các đối tượng thường giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp thông tin ngân hàng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc từ các đường link gửi qua mạng xã hội; không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào.

Ngoài ra, người dân không nên thực hiện xác thực khuôn mặt hoặc cấp quyền truy cập thiết bị khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc điện thoại có biểu hiện bất thường, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.