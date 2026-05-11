Bị mắng vì tan ca đúng giờ: "Luật ngầm” chốn công sở khiến ai cũng ngán ngẩm

Theo bài đăng trên diễn đàn Dcard, cô gái cho biết mình tốt nghiệp đại học năm 2025 và vào làm tại một công ty với vị trí trợ lý hành chính. Trong buổi phỏng vấn, lãnh đạo từng khẳng định công ty “không khuyến khích làm thêm giờ”, trừ khi công việc chưa hoàn thành.

Hai bên thống nhất mức lương thử việc 33.000 Đài tệ/tháng (27,6 triệu VNĐ), sau 2 tháng sẽ tăng lên 35.000 Đài tệ (29,3 triệu VNĐ). Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng làm việc, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi một quản lý bộ phận nhận xét trong cuộc họp rằng cô “luôn đi làm và tan làm rất đúng giờ”.

Ban đầu, sếp trực tiếp tỏ ra thiện chí khi chủ động tăng lương sớm cho cô, nhưng đồng thời nhắc nhở riêng rằng “đừng về đúng giờ quá, sẽ có người để ý”. Để “hòa nhập”, nữ nhân viên buộc phải cố tình ở lại muộn thêm 10 - 20 phút mỗi ngày.

Gần đây, vì lý do cá nhân, cô quay lại thói quen tan làm vào khoảng 17h35 như quy định. Không ngờ, cô bị sếp chặn ngay tại cửa công ty, gọi vào phòng làm việc và mắng mỏ gay gắt.

Theo lời kể, vị sếp lớn tiếng chất vấn: “Tôi đã nói với cô là đừng tan làm đúng giờ chưa? Tôi tăng lương không phải để cô đến giờ là về!”

Không dừng lại ở đó, người này còn ám chỉ trước mặt mọi người: “Có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, ai lại về đúng giờ như cô? Bây giờ tôi ra ngoài gọi là ai cũng có mặt ngay. Hay là tôi nên điều chỉnh lại lương của cô nhỉ?”

Cuối cùng, sếp còn “dạy dỗ” rằng dù công việc đã xong, nhân viên chính thức vẫn phải đặt công việc lên hàng đầu, đồng thời yêu cầu cô “tự về suy nghĩ lại”.

Những lời này khiến nữ nhân viên vô cùng thất vọng. Cô bức xúc đặt câu hỏi: “Việc hoàn thành công việc rồi tan ca đúng giờ là đúng hay sai? Chẳng lẽ phải ở lại giả vờ bận rộn?”

Công đồng mạng lên tiếng

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận chỉ trích cách hành xử của người quản lý.

Nhiều người cho rằng mức lương như của cô gái không tương xứng với yêu cầu “ngầm” phải ở lại ngoài giờ: “Lương vậy mà còn đòi người ta không được tan làm đúng giờ. Thời này còn kiểu công ty đó sao?”; “Đây rõ ràng là kiểu ‘thao túng’ nhân viên. Với mức lương này, ra ngoài tìm việc khác cũng không thiếu, không cần chịu đựng”; “Không cho tan làm đúng giờ, vậy đi làm trễ có bị trừ lương không?”

Một số ý kiến còn khuyên nữ nhân viên nên sớm tìm môi trường làm việc minh bạch hơn, thay vì chấp nhận những “luật ngầm” vô lý trong công sở.

Áp lực “luật ngầm” nơi công sở

Câu chuyện trên phản ánh một thực tế khá phổ biến tại nhiều môi trường làm việc: sự tồn tại của những “luật ngầm” không được ghi rõ trong quy định, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá và cơ hội của nhân viên. Trong đó, việc ở lại muộn sau giờ làm, dù đã hoàn thành công việc, đôi khi bị xem là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy.

Với nhiều lao động trẻ, đặc biệt là người mới ra trường, những kỳ vọng ngầm này dễ trở thành áp lực tâm lý. Họ có thể rơi vào tình trạng phải “giả vờ bận rộn” để phù hợp với môi trường thay vì được ghi nhận dựa trên hiệu quả công việc thực tế.

Các chuyên gia nhân sự cho rằng, việc đánh giá nhân viên dựa trên thời gian hiện diện thay vì chất lượng công việc gây lãng phí nguồn lực. Đồng thời, cách làm này cũng ảnh hưởng đến động lực và sự gắn bó lâu dài của người lao động.