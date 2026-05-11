Người dân đặc biệt lưu ý: Từ 1/7/2026 có 7 ĐIỂM MỚI trong chương trình học lái xe

Theo báo Công an Nhân dân, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2026 sửa đổi Thông tư 14/2025 về đào tạo lái xe, với hàng loạt thay đổi đáng chú ý liên quan đến chương trình học, thời lượng đào tạo, kiểm tra hoàn thành khóa học và quản lý dữ liệu, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 sắp tới.

Đáng chú ý, nhiều quy định mới được đánh giá sẽ tác động trực tiếp tới người chuẩn bị học và thi bằng lái ô tô trong thời gian tới, đặc biệt ở phần thực hành và điều kiện xét hoàn thành khóa đào tạo.

Một trong những thay đổi lớn nhất là việc bổ sung thêm nội dung phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ vào chương trình đào tạo lý thuyết. Theo quy định mới, học viên hạng B và C1 sẽ phải học thêm 4 giờ về kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn cơ bản. Đây là nội dung trước đây chưa có trong chương trình đào tạo phổ biến dành cho người học lái xe dân dụng.

Những thay đổi mới trong thi GPLX mà người dân cần chú ý (Ảnh: vnexpress)

Bên cạnh đó, việc học mô phỏng tình huống giao thông và thực hành trên cabin học lái ô tô cũng trở thành yêu cầu bắt buộc. Cụ thể, học viên hạng B và C1 phải hoàn thành 4 giờ học trên phần mềm mô phỏng tình huống giao thông và 2 giờ học cabin lái xe trước khi được xét hoàn thành khóa đào tạo.

Điểm mới tiếp theo là quy định chặt chẽ hơn về tổng quãng đường thực hành. Theo Thông tư 17/2026, từng hạng xe sẽ có mức quãng đường tối thiểu riêng để đảm bảo học viên có đủ kỹ năng lái xe thực tế.

Trong đó, hạng B1 phải hoàn thành tối thiểu 60 km thực hành. Hạng B số tự động có tổng quãng đường thực hành là 950 km, bao gồm 710 km lái trên đường giao thông. Với hạng B số sàn và C1, tổng quãng đường thực hành tăng lên 1.050 km.

Không chỉ yêu cầu đủ số km, người học còn phải đáp ứng điều kiện về thời gian học. Cụ thể, học viên phải tham gia tối thiểu 70% thời lượng học lý thuyết, hoàn thành đủ thời gian thực hành trên sân tập lái và bảo đảm ít nhất 50% quãng đường thực hành trên sân tập. Đồng thời, người học cũng phải hoàn thành đủ quãng đường và ít nhất 50% thời gian học thực hành trên đường giao thông mới được xét hoàn thành khóa học.

Một thay đổi đáng chú ý khác là quy định cụ thể về mức điểm đạt đối với bài thi mô phỏng và bài tiến lùi hình chữ chi. Theo đó, học viên phải đạt tối thiểu 5/10 điểm ở các nội dung này mới được công nhận đủ điều kiện hoàn thành khóa đào tạo trước khi bước vào kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Ngoài kết quả thi, dữ liệu từ thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái (DAT) cùng dữ liệu từ cabin học lái sẽ trở thành căn cứ bắt buộc để đánh giá quá trình học tập của học viên. Điều này đồng nghĩa việc học lái xe sẽ được quản lý chặt chẽ hơn thông qua dữ liệu số thay vì chủ yếu dựa vào xác nhận thủ công như trước đây.

Thông tư mới cũng siết điều kiện đối với người có nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe. Theo quy định, người nâng hạng từ B lên C1, B lên BE, C lên D1 hoặc D2 lên D phải có ít nhất 2 năm lái xe an toàn. Trong khi đó, các trường hợp nâng hạng như B lên D2, C lên CE hoặc C lên D sẽ phải có tối thiểu 3 năm lái xe an toàn.

Đáng chú ý, người muốn nâng lên các hạng D1, D2 và D bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục tương đương trở lên.

Ngoài các thay đổi liên quan đến đào tạo và sát hạch, Thông tư 17/2026 cũng đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo lái xe. Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, học viên có thể được cấp chứng chỉ điện tử trong vòng 5 ngày làm việc.

Chứng chỉ này sẽ được đăng tải trên hệ thống thông tin của cơ sở đào tạo để người học tự lưu trữ hoặc in khi cần thiết.

Theo quy định chuyển tiếp, các khóa đào tạo đã khai giảng trước ngày 1/7/2026 nhưng chưa kiểm tra hoàn thành khóa học vẫn tiếp tục áp dụng quy định cũ tại Thông tư 14/2025/TT-BXD.