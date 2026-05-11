Thông tin quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe

Theo Duy Anh | 11-05-2026 - 10:15 AM | Xã hội

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi Giấy phép lái xe trực tuyến cho người dân có nhu cầu.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý hành chính, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Cần Thơ đã triển khai hướng dẫn người dân thực hiện đổi giấy phép lái xe (GPLX) trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Giờ đây, người dân có thể thực hiện toàn bộ thủ tục đổi GPLX ngay tại nhà, nhanh chóng, tiện lợi và nhận kết quả qua đường bưu điện mà không cần đến cơ quan hành chính.

Theo đó, người dân chỉ cần có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 là có thể đăng nhập vào địa chỉ https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn để nộp hồ sơ đổi GPLX làm bằng vật liệu PET còn thời hạn.

Dịch vụ công mức độ 4 này cho phép người dân đăng ký, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm tải cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Điều kiện đổi GPLX

Thủ tục áp dụng cho người có GPLX vật liệu PET đến thời hạn đổi hoặc hư hỏng, không bị tạm giữ hoặc mất và có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để xác thực thông tin khi đăng nhập hệ thống.

Các bước thực hiện

    Truy cập website https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn; Chọn đăng nhập qua ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2;
    Chọn Đổi Giấy phép lái xe; Chọn cơ quan tiếp nhận: Chọn Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ; Địa điểm tiếp nhận: VPĐK Cần Thơ; Lý do: GPLX đến hạn đổi, hư hỏng…;
    Nhập và kiểm tra thông tin liên quan (số GPLX, số Giấy khám sức khỏe); Tải lên các file giấy tờ cần thiết (ảnh chân dung, file scan GPLX và căn cước, căn cước công dân hoặc thẻ căn cước điện tử);
    Đăng ký hình thức nhận kết quả tại nhà và thanh toán lệ phí trực tuyến;
    Sau khi nhận được phản hồi Yêu cầu thực hiện thanh toán lệ phí qua địa chỉ email đã đăng ký thì thực hiện thanh toán lệ phí cấp đổi GPLX;
    Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ và nhận kết quả tại nhà.

Lưu ý: Khi nhận, người dân cần nộp lại GPLX cũ cho nhân viên bưu tá để thu hồi theo quy định. Người dân nên cung cấp email và số điện thoại chính xác để nhận thông báo tự động từ hệ thống.

Việc đổi GPLX trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số của Bộ Công an, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân ngày càng hiện đại, thuận tiện và thân thiện hơn.

