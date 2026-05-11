Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1.050.010.000 đồng của nam thanh niên SN 1999

Theo Nam An | 11-05-2026 - 07:26 AM | Xã hội

Ngày 7/5, Công an phường An Bình đã nhanh chóng xác minh và hỗ trợ anh N.T.Đ nhận lại hơn 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Ngày 7/5, Công an phường An Bình (thành phố Cần Thơ) nhận được thư cảm ơn của người dân về việc hỗ trợ nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản trên điện thoại.

Theo đó, do sơ suất trong quá trình chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng điện tử, anh N.T.Đ, sinh năm 1999, trú tại xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã chuyển nhầm số tiền 1.050.010.000 đồng (một tỷ không trăm năm mươi triệu lẻ mười nghìn đồng) vào tài khoản của một người không quen biết, sinh sống tại phường An Bình, thành phố Cần Thơ.

Hình ảnh anh N.T.Đ nhận lại tiền trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường An Bình

Sau khi phát hiện sự việc, anh N.T.Đ vô cùng lo lắng vì đây là số tiền phục vụ cho công việc và sinh hoạt của gia đình. Anh Đ. đã nhanh chóng liên hệ với Công an phường An Bình để nhờ hỗ trợ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tâm và khẩn trương trong công việc, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình đã nhanh chóng xác minh, qua đó gặp gỡ, vận động người được chuyển nhầm tiền hỗ trợ anh N.T.Đ nhận lại số tiền hơn 01 tỷ đồng nói trên.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình, anh Đ. đã gửi thư cảm ơn để bày tỏ sự trân trọng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình. Trong thư, anh đánh giá cao tinh thần gần dân, sát dân, hết lòng hỗ trợ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Việc làm trên tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình trong công tác phục vụ Nhân dân, kịp thời hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến.

