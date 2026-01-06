Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyển khoản nhầm hơn 83 triệu đồng, 3 ngày sau công an tìm được chủ nhân tài khoản lạ: Cái kết bất ngờ

06-01-2026 - 08:02 AM | Xã hội

Sau hơn 3 tháng tự tìm cách lấy lại số tiền đã chuyển khoản nhầm cho người lạ, nam thanh niên đã trình báo công an để tìm sự giúp đỡ.

Câu chuyện tìm lại số tiền chuyển khoản nhầm của anh Trần Phúc Hoàng (28 tuổi, ở phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã nhận được sự quan tâm của dư luận sau bài chia sẻ trên trang chính thức của Công anh phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, vào ngày 16/8/2025, anh Phúc Hoàng đã sơ suất chuyển khoản nhầm vào tài khoản người lạ với số tiền là 83.287.000 đồng. Sau khi phát hiện, anh tự tìm cách để xin nhận lại số tiền nhưng gặp khó khăn trong việc liên hệ, không nhận lại được. Sau hơn 3 tháng thì vào ngày 27/11/2025, anh đã đến Công an phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) để trình báo sự việc.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Phúc Hoàng cho biết: "Trong khoảng thời gian này tôi lo lắng, bất an vì đó là khoản tiền tích góp, rất quan trọng với gia đình".

Đến ngày 30/12/2025 cán bộ Công an phường Hải Ninh liên lạc được với chủ tài khoản mà anh Hoàng chuyển nhầm đồng thời vận động người này chuyển trả lại cho anh. Đến 12 giờ cùng ngày, anh đã nhận được toàn bộ số tiền trên.

"Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được hỗ trợ lấy lại số tiền chuyển nhầm. Tôi cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí công an phường nơi tôi đang cư trú", anh Hoàng chia sẻ trên Thanh Niên.

Anh Hoàng viết thư cảm ơn Công an phường Hải Ninh sau khi nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Trang chính thức của Công an phường Hải Ninh thông tin thêm, chủ nhân của số tài khoản anh Hoàng chuyển nhầm là chị N.N.T. (SN 1997), trú xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ. Dưới sự vận động của công an, chị T. đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh Hoàng.

Anh Hoàng đã viết thư tay cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các chiến sĩ công an phường Hải Ninh và đây là động lực vô cùng to lớn giúp các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, chỉ trong 1 tuần qua, Tổ PCTP còn hỗ trợ lấy lại tiền chuyển nhầm cho 2 công dân khác: chị Nguyễn Thị Lành (1981) với số tiền 18.520.000 đồng và chị Phạm Thị Phương (1981) với số tiền 10.000.000 đồng.

Trong 1 tuần qua, Tổ PCTP còn hỗ trợ lấy lại tiền chuyển nhầm cho 2 công dân khác.

Hương Trà (T/h)

Theo Hương Trà

