Những người có năm sinh sau đây có quyền lợi đặc biệt: Được cấp thẻ căn cước vô thời hạn trong năm 2026

Những trường hợp được sở hữu thẻ Căn cước "vô thời hạn" trong năm 2026

Luật Căn cước 2023 quy định về giá trị sử dụng trọn đời của thẻ khi công dân đạt đến độ tuổi nhất định. Theo đó, khi công dân thực hiện thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước ở mốc đủ 60 tuổi, thẻ này sẽ có giá trị sử dụng cho đến khi qua đời mà không cần phải thực hiện đổi thẻ định kỳ thêm một lần nào nữa.

Trong năm 2026, những người sinh năm 1966 chính là nhóm đối tượng trực tiếp bước vào mốc 60 tuổi và sẽ được cấp thẻ vô thời hạn. Bên cạnh đó, luật cũng mở rộng cho các trường hợp đặc biệt: nếu công dân thực hiện cấp đổi thẻ trong vòng 2 năm trước tuổi quy định (tức là từ đủ 58 tuổi) thì thẻ đó vẫn có giá trị đến suốt đời. Như vậy, những công dân sinh năm 1967 và 1968 nếu thực hiện đổi thẻ trong năm 2026 cũng sẽ chính thức sở hữu tấm thẻ căn cước có giá trị vô thời hạn.

Các nhóm tuổi bắt buộc phải thực hiện làm mới hoặc đổi thẻ trong năm 2026

Công dân cần phải thực hiện thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước khi đủ các mốc tuổi quy định nhằm cập nhật đặc điểm nhận dạng và thông tin sinh trắc học. Trong năm 2026, có 4 nhóm năm sinh cần đặc biệt lưu ý:

Sinh năm 2012: Đây là nhóm công dân chính thức bước sang tuổi 14. Theo luật, đây là tuổi bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ Căn cước lần đầu.

Sinh năm 2001: Nhóm công dân tròn 25 tuổi, cần thực hiện đổi thẻ từ CCCD cũ sang thẻ Căn cước mới.

Sinh năm 1986: Nhóm công dân tròn 40 tuổi, mốc chuyển tiếp quan trọng để cập nhật lại thông tin hình ảnh và sinh trắc học.

Sinh năm 1966: Nhóm công dân tròn 60 tuổi, thực hiện lần đổi thẻ cuối cùng để nhận thẻ có giá trị vô thời hạn.

Việc thực hiện đúng hạn không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn giúp công dân tránh được các rắc rối khi thực hiện các giao dịch dân sự, ngân hàng hay thủ tục hành chính yêu cầu thông tin căn cước chính xác.

Hướng dẫn đăng ký cấp thẻ Căn cước trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Để tối ưu hóa thời gian và giảm thiểu thủ tục hành chính trực tiếp, công dân hiện nay có thể dễ dàng đăng ký làm thẻ Căn cước thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID. Quy trình này giúp người dân chủ động chọn thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ, tránh tình trạng phải chờ đợi quá lâu.

Quy trình thực hiện gồm các bước cơ bản: Đầu tiên, công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID (yêu cầu tài khoản mức độ 2), chọn mục "Thủ tục hành chính" và tìm đến tính năng "Cấp thẻ Căn cước". Tại đây, bạn sẽ kiểm tra lại các thông tin cá nhân được hệ thống trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, bạn lựa chọn cơ quan Công an thực hiện (nơi thường trú hoặc tạm trú) và đăng ký lịch hẹn cụ thể. Hệ thống sẽ cấp một mã hồ sơ trực tuyến để bạn mang đến điểm thu nhận theo đúng thời gian đã chọn.

Những lưu ý về việc thu nhận thông tin sinh trắc học và nhận thẻ

Mặc dù việc đăng ký thông tin ban đầu có thể thực hiện trực tuyến, nhưng công dân vẫn bắt buộc phải có mặt tại cơ quan Công an theo lịch hẹn để thực hiện thu nhận các thông tin sinh trắc học đặc thù bao gồm: vân tay, ảnh chân dung và đặc biệt là mống mắt. Việc thu nhận mống mắt là điểm mới giúp tăng cường độ bảo mật và tính chính xác cao trong việc định danh cá nhân.

Sau khi hoàn tất quy trình tại cơ quan Công an, công dân có thể lựa chọn nhận thẻ trực tiếp tại nơi làm thủ tục hoặc đăng ký dịch vụ chuyển phát nhanh qua bưu điện về tận nhà để tiết kiệm công sức đi lại. Đối với những thẻ CCCD cũ còn hạn sử dụng, người dân vẫn có thể tiếp tục dùng cho đến khi hết hạn ghi trên thẻ, trừ khi có nhu cầu chủ động đổi sang mẫu thẻ Căn cước mới để tích hợp nhiều tiện ích số hiện đại hơn.