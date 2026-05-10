Lệnh tạm giam "đại ca nhí" Triệu Minh Hào SN 2007

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ ngày 10/5 cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Triệu Minh Hào (SN 2007, thường trú phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Phú Lợi đã tiến hành mời làm việc đối với Triệu Minh Hào cùng các đối tượng có liên quan để xác minh hành vi tụ tập, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định do mâu thuẫn từ trước với nhóm của Lê Hoài Bảo, Hào cùng nhiều đối tượng đã chuẩn bị dao, vỏ chai bia, gạch ống rồi tụ tập trước nhà đối phương để giải quyết mâu thuẫn. Khi hai nhóm xảy ra truy đuổi, các đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công nhau, gây náo loạn khu dân cư và làm hư hỏng tài sản của người dân.

Đối tượng Hào tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Cần Thơ

Cơ quan Công an xác định Triệu Minh Hào dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã sớm tụ tập, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên khác trên địa bàn tham gia các nhóm có biểu hiện manh động, thường xuyên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, nhóm của Hào thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhiều nhóm thanh thiếu niên khác trên địa bàn thành phố, nhiều lần tụ tập, chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; đồng thời mỗi thanh thiếu niên cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tụ tập gây mất an ninh trật tự, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn dưới bất kỳ hình thức nào.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đối với các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập băng nhóm, manh động, coi thường pháp luật, tránh để bản thân rơi vào vòng lao lý, ảnh hưởng đến tương lai của chính mình.