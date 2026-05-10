Bắt giữ Nguyễn Như Lâm SN 2006

Theo Trang Anh | 10-05-2026 - 14:24 PM | Xã hội

Nguyễn Như Lâm bị tổ công tác của Công an phường Nghĩa Đô phát hiện tại phố Phùng Chí Kiên khi đang mang ma túy đi bán.

Công an TP Hà Nội ngày 10/5 cho biết, Công an phường Nghĩa Đô đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Như Lâm (SN 2006; trú tại: Xuân Mai, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 12h30’ ngày 07/04/2026, tại phố Phùng Chí Kiên, tổ công tác của Công an phường Nghĩa Đô phát hiện Nguyễn Như Lâm đang mang ma túy đi bán.

Đối tượng Lâm - Ảnh: Công an Hà Nội

Cơ quan chức năng thu giữ 01 chai nhựa màu trắng bên trong chứa dung dịch ma túy. Đấu tranh khai thác, đối tượng tự nguyện giao nộp thêm 02 chai nhựa bên trong chứa dung dịch ma túy. Kết quả giám định dung dịch thu giữ có chứa MDMB-4en-PINACA.

Hiện Công an phường Nghĩa Đô đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

