Bắt Dương Thị Phương Trâm SN 2003

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bình Lộc vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đồng Nai bắt quả tang đối tượng Dương Thị Phương Trâm (sinh năm 2003) ngụ phường Bảo Vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại đường Lê A, phường Bình Lộc, thu giữ 8 gói tinh thể màu trắng (Trâm khai là ma túy đá).

2 đối tượng Dương Thị Phương Trâm và Trần Thanh Phương cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua điều tra mở rộng, lực lượng phối hợp đã bắt khẩn cấp Trần Thanh Phương (sinh năm 1993) ngụ ấp Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 gói tinh thể màu trắng (Phương khai là ma túy đá).