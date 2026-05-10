Bắt Dương Thị Phương Trâm SN 2003
Ngày 6/5, Công an phường Bình Lộc cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đồng Nai phát hiện bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến ma túy.
- 10-05-2026Ngân hàng thông báo, nhận cuộc gọi sau không nên bắt máy, không kết bạn Zalo
- 09-05-2026Bắt Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hoài Hận cùng 3 đồng phạm
- 09-05-2026Phá chuyên án đặc biệt lớn tiêu thụ 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào, bắt 'ông trùm' Nguyễn Hoàng Tuấn SN 1987
- 09-05-2026Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Khanh, tịch thu hơn 260 chỉ vàng
Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bình Lộc vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đồng Nai bắt quả tang đối tượng Dương Thị Phương Trâm (sinh năm 2003) ngụ phường Bảo Vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại đường Lê A, phường Bình Lộc, thu giữ 8 gói tinh thể màu trắng (Trâm khai là ma túy đá).
Qua điều tra mở rộng, lực lượng phối hợp đã bắt khẩn cấp Trần Thanh Phương (sinh năm 1993) ngụ ấp Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 gói tinh thể màu trắng (Phương khai là ma túy đá).
Đời sống và pháp luật