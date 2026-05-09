Bắt Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hoài Hận cùng 3 đồng phạm

Theo Minh Tuệ | 09-05-2026 - 16:50 PM | Xã hội

Qua làm việc, Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Hoài Hận cùng các đồng phạm thừa nhận nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam với Võ Văn Du (SN 1978), Nguyễn Thị Lan (SN 1973), Trần Ngọc Thành (SN 1980, cùng trú phường Phú Mỹ, TP.HCM), Nguyễn Hoài Hận (SN 1984, thường tỉnh Lâm Đồng), Vũ Văn Thiện (SN 1977, trú phường Tân Thành, TP.HCM) về hành vi “Mua bán, tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Phú Mỹ đã tiến hành mời các đối tượng đến cơ quan Công an để làm việc. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Hoài Hận cùng các đồng phạm thừa nhận nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn phường Phú Mỹ.

Công an khuyến khích người dân hãy tích cực tố giác các điểm nghi vấn liên quan đến tội phạm về m.a t.uý qua số 02543.876.105 (Trực ban Hình sự Công an phường Phú Mỹ) hoặc 0907.223.113 gặp đồng chí phụ trách tiếp nhận tin báo tội phạm, tệ nạn về hình sự, ma tuý. Mọi thông tin, danh tính người cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối. Các hành vi bao che, chứa chấp đều bị xử lý trước pháp luật.

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Chân dung tài xế đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe ôm ở Hà Nội, lập tức bị bắt giữ

Tài khoản phát sinh 2 giao dịch 1.620.000 đồng, người phụ nữ nhận tin nhắn thông báo: "Khoản vay đã được giải ngân"

15:29 , 09/05/2026
Một Đại úy công an bị hạ bậc thi đua sau bức ảnh phản ánh của người dân

15:00 , 09/05/2026
Phá chuyên án đặc biệt lớn tiêu thụ 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào, bắt 'ông trùm' Nguyễn Hoàng Tuấn SN 1987

14:41 , 09/05/2026
Tin vui lớn cho tất cả người dân mua bán đất bằng giấy viết tay

12:59 , 09/05/2026

