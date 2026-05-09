Lê Ngọc Tường Vy sinh năm 2008 đã ra đầu thú

Theo Chi Chi | 09-05-2026 - 08:17 AM | Xã hội

Sau vài ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Ngọc Tường Vy, sinh năm 2008 đã đến trụ sở Công an đầu thú về hành vi giết người.

Ngày 7/5/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tây Ninh cùng Công an xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tiếp nhận người có quyết định truy nã Lê Ngọc Tường Vy đến đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ ngày 23/11/2024, Vy cùng với 13 người bạn rủ nhau tập trung tại ngã ba sân banh Thanh Điền đợi anh P.Q.D. đi làm về chặn, đánh. Do trước đó anh D có mâu thuẫn với 2 người bạn trong nhóm.

Khi cả nhóm thấy anh D đi đến khu vực bến phà “Thốt Nốt” thuộc xã Châu Thành thì cả nhóm cùng xông vào đánh anh D làm anh D bị thương tích nặng.

Sau khi gây án cả nhóm cùng nhau bỏ đi về nhà. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh các đối tượng trong nhóm của Vy đã lần lượt bị bắt giữ phục vụ điều tra, riêng Vy bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 24/4/2026 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can Lê Ngọc Tường Vy từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người, ngày 02/5/2026 ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Ngọc Tường Vy về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng Vy được gia đình và cán bộ Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh vận động, giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật. Nhận thức được hành vi phạm tội và không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 6/5/2026, Vy đã đến trụ sở Công an xã Châu Thành để đầu thú.

Việc đối tượng có lệnh truy nã chủ động ra đầu thú là tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. Công an Tây Ninh khuyến khích, kêu gọi các đối tượng đang có lệnh truy nã sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng.

