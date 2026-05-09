Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua lực lượng công an các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tích hợp thông tin an sinh xã hội (ASXH) vào ứng dụng VNeID.

Theo đó, công an từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, cập nhật và đồng bộ dữ liệu, bảo đảm thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”.

Người dân có tài khoản ngân hàng và định danh điện tử VNeID mức độ 2 nên thực hiện sớm việc tích hợp An sinh xã hội trên ứng dụng để hưởng chính sách. (Ảnh minh hoạ)

Việc tích hợp thông tin ASXH trên nền tảng số giúp người dân thuận tiện tra cứu, theo dõi quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội ngay trên điện thoại di động. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình thay thế giấy tờ truyền thống khi thực hiện thủ tục hành chính.

Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm bớt thủ tục phát sinh, việc số hóa dữ liệu ASXH còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế sai sót, ngăn chặn tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Để thực hiện tích hợp, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được đăng ký và kích hoạt. Các bước thực hiện gồm:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Chọn mục “An sinh xã hội”.

Bước 3: Tiếp tục chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”.

Bước 4: Nhập mã Passcode gồm 6 chữ số để truy cập.

Bước 5: Lựa chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money để nhận trợ cấp ASXH; nhập đầy đủ thông tin liên kết, xác nhận đồng ý chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân, sau đó nhấn “Tiếp tục”.

Bước 6: Sau khi gửi yêu cầu thành công, hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái chờ xét duyệt.

Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ dàng theo dõi, quản lý và tiếp cận các chính sách hỗ trợ nhanh chóng, thuận tiện hơn; đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an sinh xã hội.