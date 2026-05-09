Chân dung tài xế đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe ôm ở Hà Nội, lập tức bị bắt giữ

Theo Lam Giang | 09-05-2026 - 07:16 AM | Xã hội

Cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Lê Khôi (30 tuổi, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên), người uy hiếp đôi vợ chồng, thu 700.000 đồng/cuốc xe ôm.

Liên quan đến vụ việc đôi vợ chồng bị tài xế xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe khoảng 12km đang gây bức xúc mạng xã hội, chiều 8/5, theo nguồn tin trên báo Dân trí , Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc đã bắt giữ một nghi phạm.

Đó là Nguyễn Lê Khôi (30 tuổi, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên). Khôi bị bắt giữ vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, đối tượng này từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Lê Khôi (Ảnh: VOV.VN)

Theo xác minh ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/5, chị T. cùng chồng đến Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Khi đến khu vực cổng bến xe, đôi vợ chồng thuê xe ôm chở sang bến Bầu, xã Thiên Lộc để tiếp tục bắt xe khách.

Đến nơi, chị T. thanh toán số tiền xe ôm là 500.000 đồng nhưng Khôi không đồng ý, yêu cầu đưa thêm 200.000 đồng. Khi vợ chồng chị T. không trả thêm, Khôi đã rút dao đe dọa chồng chị T. Vì hoảng sợ, người phụ nữ đã trả thêm 200.000 đồng cho Khôi.

Đôi vợ chồng mếu máo sau khi bị đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe ôm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc xảy ra tại điểm đón trả khách Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, Hà Nội). Theo nội dung trong clip, một đối tượng đã dùng dao đe dọa, ép đôi vợ chồng trả số tiền 700.000 đồng cho cuốc xe ôm từ Bến xe Mỹ Đình đến khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Sau khi trả tiền cho đối tượng, đôi vợ chồng mếu máo kể lại sự tình với những người xung quanh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội hiện đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Khôi và những người liên quan đến vụ việc theo quy định pháp luật.

