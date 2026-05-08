Vây bắt thành công Nguyễn Mạnh Sơn SN 2006

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 12h45 ngày 7/5, tại Chung cư Bách Việt, phường Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Bắc Giang, phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Mạnh Sơn, sinh năm 2006, cư trú tại Phòng 2002 - Chung cư Bách Việt - bị truy nã về tội danh “Cố ý gây thương tích”, theo Quyết định số 3656/QĐTN-VPCQCSĐT, ngày 16/3/2026, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định truy nã và đối tượng Nguyễn Mạnh Sơn

Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h ngày 16/9, tại khu vực trước cổng số 3, Công viên Hoàng Hoa Thám, phường Bắc Giang, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Mạnh Sơn có hành vi dùng dao (dạng dao bấm) chém gây thương tích cho anh Đ.Q.D, sinh năm 2006, trú tại phường Bắc Giang.

Hậu quả, anh D bị thương tích vùng trán, gáy phải đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao Hà Nội - Bắc Giang; sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 7/5/2026, Nguyễn Mạnh Sơn bị bắt giữ khi vừa quay lại nhà riêng tại Chung cư Bách Việt, phường Bắc Giang.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Bắc Giang để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, rất mong quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ. Đồng thời, Cơ quan Công an đề nghị thân nhân, gia đình của các đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.