Công an truy tìm chủ Fanpage "Tôi là dân Dĩ An" vì đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Ngày 8/5, Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ động cơ của trang “Tôi là dân Dĩ An” có địa chỉ trang: https://www.facebook.com/share/1E3SXg5kQg/?mibextid=wwXIfr.

Theo Công an, liên quan đến thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp được đăng tải chia sẻ trên trang “Tôi là dân Dĩ An” có địa chỉ trang: https://www.facebook.com/share/1E3SXg5kQg/?mibextid=wwXIfr là thông tin sai sự thật.

Ảnh chụp màn hình Fanpage kèm bài viết sai sự thật

Hiện Công an đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh làm rõ. Đồng thời, Công an cũng đang tiếp tục làm rõ động cơ của chủ các trang đăng tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận tạo sự bất an cho người dân.

Công an đề nghị người dân trên địa bàn ai biết thông tin chủ trang nêu trên cung cấp cho Công an phường Tân Đông Hiệp để làm rõ; mọi thông tin xin báo về Công an phường qua số điện thoại 02743.740.370. Thông tin danh tính của người báo tin sẽ được Công an phường đảm bảo bí mật.