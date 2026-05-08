Chuyển khoản thành công 70 triệu đồng vào tài khoản Techcombank, người phụ nữ phải đến công an tình báo: Thanh niên SN 1999 được mời lên làm việc

Ngày 5/5/2026, Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) đã hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 70 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, ngày 4/5, Công an xã Vũ Quý tiếp nhận trình báo của chị Lại Thị Huê (sinh năm 1977, trú tại số 2, ngách 58/51B, tổ Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) về việc chuyển nhầm 70 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Techcombank số 55112xxxxx mở tại Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản mang tên Vũ Minh Lương.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định anh Lương (SN 1999, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý) là chủ tài khoản nhận được số tiền trên và nhanh chóng mời lên làm việc.

Công an xã Vũ Quý hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm

Ngày 5/5, tại trụ sở Công an xã Vũ Quý, anh Phạm Minh Hiệu cùng anh Vũ Minh Lương đã đối chiếu, xác nhận đúng số tài khoản và số tiền chuyển nhầm. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, anh Lương tự nguyện hoàn trả đầy đủ 70 triệu đồng cho vợ chồng chị Huê.

Gia đình chị Lại Thị Huê bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hỗ trợ người dân của cán bộ Công an xã Vũ Quý, đồng thời đánh giá cao sự trung thực, ngay thẳng của anh Vũ Minh Lương.

Công an xã Vũ Quý cũng biểu dương hành động đẹp của anh Vũ Minh Lương, xem đây là tấm gương người tốt, việc tốt, thể hiện tinh thần trung thực và ý thức chấp hành pháp luật.

Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, mã QR trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền; khi phát hiện nhận được tiền hoặc tài sản do người khác chuyển nhầm cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định pháp luật.



