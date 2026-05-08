Thi hành lệnh bắt tạm giam Châu Ngọc Lâm - Giám đốc Công ty Hiếu Diệp

Theo Chi Chi | 08-05-2026 - 16:15 PM | Xã hội

Châu Ngọc Lâm đã xuất bán trái phép 116 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị thanh toán hơn 54,2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận với báo Dân Trí rằng vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Châu Ngọc Lâm – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp.

Theo kết quả xác minh, trong giai đoạn từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2023, để có nguồn hóa đơn đầu vào phục vụ mục đích phi pháp, ông Lâm đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp không có hoạt động thực tế (công ty "ma") tại khu vực phía Nam.

Số lượng giao dịch: Mua trái phép 79 hóa đơn GTGT từ 9 đơn vị khác nhau.

Chi phí môi giới: Trả mức phí 2,7% dựa trên tổng trị giá hàng hóa chưa bao gồm thuế.

Quy mô dòng tiền: Tổng giá trị thanh toán ghi khống trên các chứng từ này vượt mức 55,5 tỷ đồng.

Đối tượng Châu Ngọc Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Sau khi "vẽ" xong nguồn đầu vào, Giám đốc Công ty Hiếu Diệp tiếp tục thực hiện hành vi bán hóa đơn cho các đơn vị có nhu cầu nhằm trục lợi.

Theo báo Công luận, đối tượng đã xuất bán 116 hóa đơn GTGT cho 43 doanh nghiệp hoạt động cả trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tổng doanh số trên hóa đơn khống là hơn 54,2 tỷ đồng.

Đối tượng thừa nhận đã thu lời khoảng 150 triệu đồng từ hoạt động môi giới chứng từ này.

Hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh đấu tranh, mở rộng phạm vi điều tra để xử lý triệt để các cá nhân và tổ chức liên quan theo đúng quy định pháp luật.

