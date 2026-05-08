Ai phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Anh SN 2006, báo ngay cho công an

Theo T.Đ | 08-05-2026 - 12:35 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 06/11/2025 tại ngõ 24 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Theo đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 06/11/2025, đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Anh (Sinh năm: 2006; trú tại: thôn Xuân Dương, Đa Phúc, Hà Nội) đã sử dụng xe máy Honda Wave Alpha màu trắng, BKS: 29AT-05725 chở theo một đối tượng khác trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Anh

Khi đối tượng bị người dân phát hiện, Hoàng Anh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình xác minh đơn tố giác, Cơ quan Công an chưa xác định được Hoàng Anh hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội thông báo nếu ai phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Anh và chiếc xe máy trên thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (Điều tra viên Nguyễn Diệu Linh; Số điện thoại 0396207218) để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

