Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính Vũ Bá Đoạt SN 1983

Theo Chi Chi | 07-05-2026 - 18:21 PM | Xã hội

Trước đó, công an đã nhận được đơn tố giác, tố cáo ông Vũ Bá Đoạt sinh năm 1983, trú tại thôn Lương Xá, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vừa qua, Công an xã Cẩm Giàng (TP Hải Phòng) nhận được đơn tố giác, tố cáo ông Vũ Bá Đoạt sinh năm 1983, trú tại thôn Lương Xá, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng về hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an xã Cẩm Giàng đã nhanh chóng áp dụng biện pháp xác minh làm rõ nội dung.

Kết quả xác định, cuối năm 2024, ông Vũ Bá Đoạt, khi đó là cán bộ địa chính xã Lương Điền (cũ), có hành vi nhận tiền của người dân làm thủ tục hợp pháp hóa thửa đất khi chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Lợi dụng chức vụ, ông Vũ Bá Đoạt nhận lo thủ tục, nhận trước 250 triệu đồng trong tổng chi phí 500 triệu đồng và cam kết sau 04 tháng có kết quả. Nhưng sau khi nhận tiền, ông Vũ Bá Đoạt không thực hiện, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả.

Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính Vũ Bá Đoạt SN 1983 - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt

Qua điều tra, Công an xã Cẩm Giàng xác định ông Vũ Bá Đoạt có dấu hiệu hành vi chiếm đoạt tài sản nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hải Phòng. Ngày 01/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt.

Sau khi các Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 12 phê chuẩn, ngày 4/5/2026, Điều tra viên bố trí tại Công an xã Cẩm Giàng phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hải Phòng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Bá Đoạt.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hải Phòng mở rộng điều tra các hành vi khác của ông Vũ Bá Đoạt và xử lý theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân chú ý quy định mới về lương hưu từ 10/5 tới đây

Tất cả người dân chú ý quy định mới về lương hưu từ 10/5 tới đây Nổi bật

Tin không khí lạnh mới nhất và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin không khí lạnh mới nhất và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới Nổi bật

Tin mới nhất về đợt gió mùa đông bắc đang tràn xuống miền Bắc, gây mưa rất to

Tin mới nhất về đợt gió mùa đông bắc đang tràn xuống miền Bắc, gây mưa rất to

18:00 , 07/05/2026
Cầm đầu đường dây mua bán 108 kg ma túy, nữ DJ bị tuyên án tử hình

Cầm đầu đường dây mua bán 108 kg ma túy, nữ DJ bị tuyên án tử hình

17:35 , 07/05/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 7-5: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay, 7-5: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

17:10 , 07/05/2026
Người từng chuyển tiền vào tài khoản VIB số 303122008 và VPBank số 0899035820 khẩn trương đến công an trình báo

Người từng chuyển tiền vào tài khoản VIB số 303122008 và VPBank số 0899035820 khẩn trương đến công an trình báo

16:45 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên