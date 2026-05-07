Người từng chuyển tiền vào tài khoản VIB số 303122008 và VPBank số 0899035820 khẩn trương đến công an trình báo

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các trang fanpage mạo danh trên mạng xã hội với chiêu trò nhận "đặt cọc mua hộ" điện thoại, máy tính, đồng hồ giá rẻ, gây thiệt hại đáng kể cho người dân...

Giăng ma trận, đánh trúng tâm lý ham giá rẻ của người mua

Theo phản ánh của các nạn nhân, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng chiêu trò lập fanpage giả mạo với tên gọi tương tự trang chính chủ, dùng hình ảnh, logo, clip cắt ghép tương tự những người bán hàng có uy tín, chất lượng nhằm tạo lòng tin.

Những trang này thường đăng tải các bài viết quảng cáo sản phẩm như điện thoại iPhone, laptop, đồng hồ thông minh với mức giá thấp hơn thị trường từ 20–40%, kèm theo lời cam kết hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ.

Ngoài ra, chúng còn sử dụng hình ảnh sản phẩm chuyên nghiệp, đăng tải giấy tờ giả mạo, đánh cắp nội dung đánh giá (feedback) từ khách hàng thật để tạo lòng tin. Những đối tượng này thường viện lý do như "hàng xách tay", "sale nội bộ", "thanh lý kho", hoặc "mua hộ từ nước ngoài" để hợp thức hóa mức giá bất thường này. Khi có người quan tâm, các đối tượng nhanh chóng nhắn tin tư vấn, thuyết phục khách hàng chuyển khoản tiền đặt cọc để "giữ suất mua", "đặt đơn hàng", hoặc "ưu tiên nhập hàng". Số tiền đặt cọc thường dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, tùy giá trị sản phẩm.

Đối tượng Bùi Bảo Ngọc cùng đồng bọn bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau khi nhận tiền đặt cọc, các đối tượng có thể thực hiện một trong hai kịch bản có thể xảy ra, trường hợp thứ nhất là lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản, xóa tin nhắn, đóng fanpage hoặc đổi tên để tránh bị truy vết. Kịch bản thứ hai là tiếp tục dẫn dắt để chiếm đoạt thêm tiền như gửi hóa đơn giả, mã vận đơn không tồn tại, hoặc giả danh đơn vị vận chuyển thông báo phát sinh phí hải quan, phí bảo hiểm, yêu cầu khách chuyển thêm tiền nhiều lần, nhằm kéo dài thời gian, khiến nạn nhân mất cảnh giác trước khi chiếm đoạt số tiền lớn hơn.

Đáng chú ý, một số fanpage được đầu tư kỹ lưỡng, chạy quảng cáo để tiếp cận lượng lớn người dùng, thậm chí có đội ngũ trực page 24/7 nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, khiến nhiều người mất cảnh giác

Nạn nhân ở nhiều tỉnh thành, thiệt hại gia tăng

Nhiều nạn nhân cho biết họ bị thuyết phục bởi mức giá hấp dẫn và hình ảnh uy tín của fanpage, tuy nhiên sau khi chuyển tiền, không nhận được hàng thì họ cũng không thể liên hệ lại với người bán. Không ít trường hợp tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục triệu đồng do tiếp tục chuyển thêm tiền theo yêu cầu phát sinh. Việc thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng "rác", thông tin giả và thay đổi liên tục.

Chỉ tính riêng tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện và bắt giữ hai nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lập trang fanpage mạo danh lừa đảo, chiếm tiền đặt cọc mua điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh.

Đối tượng Ngọ Văn Thắng, sinh ngày 27/01/2003, trú tại thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, vốn không có việc làm ổn định, thu nhập lại bấp bênh nhưng thay vì tìm kiếm công việc hợp pháp, đối tượng đã nảy sinh ý định trục lợi bất chính thông qua hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Nghĩ là làm, Thắng đã lập trang Fanpage Facebook "Mạnh Lâm TaoBao", giống với Fanpage chính chủ "Lâm Taobao" là trang mua hộ điện thoại, máy tính, đồng hồ ở Thẩm Quyến, Trung Quốc có uy tín, được nhiều người Việt Nam theo dõi, bình luận và đặt mua hàng. Sau đó, Thắng sao chép các bài viết có nội dung quảng cáo bán các loại điện thoại, linh kiện điện thoại, đồng hồ thông minh từ tài khoản Facebook "Nguyễn Mạnh Lâm" (kèm mẫu mã, giá cả, tình trạng thiết bị) của trang thật để đăng lên Fanpage "Mạnh Lâm TaoBao" giả mạo.

Khi có khách hàng liên hệ mua hàng, Thắng sẽ nhắn tin zalo để tư vấn cho khách hàng, đồng thời đưa ra giá bán điện thoại, linh kiện điện thoại, thiết bị điện tử mà khách hàng hỏi mua thấp hơn giá thị trường. Nếu khách đồng ý mua, Thắng sẽ yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc trước từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Sau khi khách hàng chuyển khoản đặt cọc, Thắng sẽ đưa ra nhiều lý do như điện thoại được mua từ Trung Quốc xách tay về Việt Nam nên cần đổi tiền sang tiền Nhân Dân Tệ và phải ghi đúng nội dung chuyển khoản để không bị đánh thuế, yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền để chiếm đoạt.

Khi khách hàng phát hiện, Thắng sẽ hủy kết bạn, chặn kết nối để khách hàng không liên hệ được. Để tạo lòng tin, Thắng còn lên mạng xã hội Facebook tìm và liên hệ với Nguyễn Mạnh Lâm, sinh năm 2010, trú tại: Khu Hưng Tiến, Đoan Hùng, Phú Thọ, nhờ Lâm sử dụng mở tài khoản ngân hàng Vietinbank và tài khoản ngân hàng Vietcombank để nhận tiền chiếm đoạt.

Sau khi nhận tiền, Thắng nhờ Lâm chuyển khoản vào 2 tài khoản VIB số 303122008 mang tên Hoàng Ngọc Ánh và VPBank số 0899035820 mang tên Phạm Thị Ánh Dương (hai tài khoản ngân hàng này được Thắng mua trên mạng Internet) để chiếm đoạt. Từ tháng 12/2025 đến 24/4/2026, số tiền Thắng chiếm đoạt lên tới 38.740.000 đồng.

Cũng bằng chính thủ đoạn, chiêu trò như trên, Bùi Bảo Ngọc, sinh năm 2001, trú tại thôn Đồng Huống, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, cùng một số đối tượng liên quan đã lập fanpage mạo danh "Lâm Taobao" là trang mua hộ điện thoại, máy tính uy tín trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc và đồng bọn đã khai nhận từ đầu năm 2026 đến ngày 24/4/2026, với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của 4 khách hàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Hà Nội với số tiền lên đến 105.365.000 đồng. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân: Thận trọng với những lời chào bán sản phẩm giá rẻ bất thường so với thị trường. Kiểm tra kỹ thông tin fanpage: thời gian hoạt động, đánh giá thực tế, dấu hiệu minh bạch. Ưu tiên giao dịch trực tiếp hoặc qua các nền tảng thương mại điện tử uy tín có cơ chế bảo vệ người mua.

Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho các cá nhân, tổ chức không rõ danh tính hoặc không có địa chỉ kinh doanh cụ thể. Cảnh giác với các yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do phát sinh chi phí vận chuyển, hải quan. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ (tin nhắn, hóa đơn, thông tin chuyển khoản) và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng thông báo ai là bị hại của các đối tượng trong hai vụ án nêu trên, vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo và cung cấp tài liệu, qua Đại úy Hoàng Long Khánh – Điều tra viên, SĐT: 0987.962.533.