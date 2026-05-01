Người từng chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Theo Huỳnh Duy | 01-05-2026 - 08:37 AM | Xã hội

Công an Đà Nẵng vừa công bố tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn trong các ngày 20–21/9/2025, đồng thời kêu gọi các cá nhân liên quan sớm liên hệ cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Công an Đà Nẵng vừa công bố tài khoản ngân hàng mở tại Vietcombank liên quan đến hành vi lừa đảo. (Ảnh minh hoạ)

Theo kết quả xác minh ban đầu, đối tượng Nguyễn Đỗ Phương Anh (SN 1993, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp) bị xác định đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội và ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Các tài khoản liên quan gồm Facebook “Anh Nguyen (Kho Hàng Ngoại Nhập)”, Zalo “Anh Nguyễn” (số điện thoại 0907.224.529) và tài khoản ngân hàng số 1058472568 mang tên NGUYEN DO PHUONG ANH mở tại Vietcombank.

Ngày 21/4, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phương Anh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Công an TP. Đà Nẵng đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc từng giao dịch với các tài khoản nêu trên khẩn trương liên hệ để cung cấp thông tin, góp phần làm rõ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.

Người dân có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (qua Công an phường Thanh Khê), địa chỉ 495 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng hoặc trực tiếp làm việc với điều tra viên Lê Hoàng Hải qua số điện thoại 0935.400.855.


Tất cả chủ phương tiện đã bán xe nhưng không thu hồi biển số cần làm ngay việc này để tránh bị phạt

Truy tố chủ shop online doanh thu 835 tỷ đồng Nguyễn Thị Thu Hường

Bắt Nguyễn Văn Sáng trong nhà nghỉ

07:47 , 01/05/2026
Ban Bí thư: Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản

Ban Bí thư: Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản

07:25 , 01/05/2026
Hà Nội cho phép xe bán tải đi vào nội đô cả ngày

Hà Nội cho phép xe bán tải đi vào nội đô cả ngày

06:56 , 01/05/2026
Phát hiện dòng tiền gần 7.000 tỷ bất thường từ năm 2022 đến 2025: Công an lập tức bắt giữ Lê Văn Hiền sinh năm 1984 cùng 11 đối tượng

Phát hiện dòng tiền gần 7.000 tỷ bất thường từ năm 2022 đến 2025: Công an lập tức bắt giữ Lê Văn Hiền sinh năm 1984 cùng 11 đối tượng

20:52 , 30/04/2026

