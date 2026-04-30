Truy tố chủ shop online doanh thu 835 tỷ đồng Nguyễn Thị Thu Hường

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ba đối tượng về tội “Trốn thuế”. Đây là vụ án điển hình trong việc siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, khi các bị can đã che giấu doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Theo cáo trạng báo VnEconomy đăng tải, Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây này. Từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Hường sử dụng trang Facebook cá nhân mang tên "Hycloset new things by hy" để kinh doanh các mặt hàng xa xỉ từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace...

Dù quy mô kinh doanh cực lớn, Hường không hề đăng ký kinh doanh hay kê khai thuế. Để vận hành hệ thống, bị can thuê nhiều nhân viên trực tin nhắn, chốt đơn, đóng gói và quản lý kho hàng. Mọi giao dịch thanh toán đều được chỉ đạo thực hiện qua tài khoản ngân hàng cá nhân.

Nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Hường yêu cầu khách hàng khi chuyển khoản chỉ ghi tên và số điện thoại, tuyệt đối không đề cập đến nội dung mua bán hàng hóa.

Kết quả điều tra và trích xuất dữ liệu từ phần mềm Kiot Việt cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu "chóng mặt" của cửa hàng online này:

Tổng doanh thu 5 năm: Gần 835 tỷ đồng .

Đỉnh điểm năm 2023: Đạt hơn 272 tỷ đồng .

Nửa đầu năm 2025: Dù chỉ mới 6 tháng đã đạt hơn 144 tỷ đồng .

Với mức doanh thu này, cơ quan giám định xác định Nguyễn Thị Thu Hường đã trốn nộp tổng cộng 12,5 tỷ đồng tiền thuế (bao gồm 8,3 tỷ đồng thuế GTGT và 4,2 tỷ đồng thuế TNCN).

Đáng chú ý, vào tháng 6/2025, khi thấy cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh tra các hoạt động thương mại điện tử, bị can Hường đã lo sợ và thuê người xóa sạch dữ liệu trên phần mềm bán hàng. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu này đã được bị can lưu trữ lại trong máy tính cá nhân trước đó, bao gồm chi tiết mã hàng, giá bán và doanh thu từng kỳ, trở thành bằng chứng đắt giá để cơ quan công an phục hồi và xác định hành vi phạm tội.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn truy tố Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại Hà Nội). Đây là hai đầu mối thường xuyên cung cấp hàng hóa cho Hường nhưng cũng không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, với số tiền trốn thuế lần lượt là 433 triệu đồng và 157 triệu đồng.

Theo báo Vietnamplus, sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho Hường. Đối với chồng và các nhân viên của Hường, Cơ quan điều tra xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường, chỉ là những người làm thuê, đóng gói, vận chuyển hàng theo chỉ đạo… nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.