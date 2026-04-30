Tài khoản phát sinh giao dịch 2 tỷ đồng mỗi ngày: Công an điều tra người đàn ông sinh năm 1990

Theo Nam An | 30-04-2026 - 12:45 PM | Xã hội

Ngày 29/4/2026, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, tạm giam Hà Văn Huynh vì tham gia tổ chức đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày.

Ngày 29/4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc" xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng) về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên Viện kiểm sát khu vực 7, tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn.

Đối tượng Hà Văn Huynh tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Đánh bạc" xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, cơ quan chức năng xác định một số tình tiết liên quan đến đối tượng Hà Văn Huynh.

Cụ thể, vào khoảng tháng 5/2025, Hà Văn Huynh sang Campuchia và tham gia tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Tại đây, Huynh được các đối tượng phân công nhiệm vụ nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc để nạp vào các tài khoản trên các trang web đánh bạc trực tuyến. Số tiền mà Huynh tiếp nhận mỗi ngày lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Đến khoảng cuối tháng 11/2025, Huynh chuyển sang làm công việc chăm sóc khách hàng. Nhiệm vụ của Huynh là hỗ trợ người chơi khi liên hệ về các vấn đề liên quan đến trò chơi và tài khoản đánh bạc. Với công việc này, Huynh được trả mức lương 900 USD mỗi tháng.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng xảy ra năm 2025.

Với sự bùng nổ của công nghệ số, tội phạm đánh bạc cũng đang có sự thay đổi từ đánh bạc truyền thống (chơi trực tiếp) sang "sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử" để thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn trên tinh vi hơn, khó phát hiện và truy vết các đối tượng hơn.

Tuy nhiên, mọi hành vi đánh bạc đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, tuyệt đối không tham gia, tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới mọi hình thức để bảo về tài sản, tương lai của bản thân và gia đình; góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

