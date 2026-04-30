34 triệu số thuê bao di động cần làm ngày việc này, chậm nhất là ngày 15/6

Thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sao năm 2023 đã có đợt tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNeID.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, đã thông tin về tiến độ xác thực, chuẩn hóa dữ liệu thuê bao di động.

Theo ông Cương, hiện đã có khoảng 60 triệu thuê bao được xác thực thông tin chính chủ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa được đối soát, xác nhận trạng thái thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua ứng dụng VNeID.

Cơ quan quản lý đề nghị người dân khẩn trương kiểm tra, cập nhật và xác thực thông tin thuê bao nhằm bảo đảm quyền lợi khi sử dụng dịch vụ, đồng thời góp phần làm sạch dữ liệu, hạn chế SIM rác và các hành vi vi phạm trên không gian số.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết, về cơ bản, khi đăng ký thuê bao di động trước đây, người dân đã kê khai đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, do quá trình phát triển kéo dài nhiều năm, dữ liệu vẫn tồn tại không ít trường hợp sai lệch, thiếu chính xác hoặc chưa được chuẩn hóa hoàn toàn.

Vì vậy, cơ quan quản lý đang tiếp tục phối hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát, sàng lọc các thuê bao chưa chính xác và yêu cầu người dân cập nhật lại thông tin.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, ông Cương cho biết, năm 2023, Việt Nam thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn. Thời điểm đó, cả nước có khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động trên các nhà mạng.

Việc rà soát nhằm đối chiếu thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông phát hiện khoảng 17 triệu thuê bao có thông tin chưa chính xác. Trong số này, khoảng 11 triệu thuê bao đã được chuẩn hóa lại, còn khoảng 6 triệu thuê bao bị yêu cầu dừng dịch vụ.

Tuy nhiên, đại diện Cục Viễn thông nhấn mạnh rằng đợt rà soát năm 2023 mới chỉ dừng lại ở việc đảm bảo "giấy tờ thật, người thật".

Trong khi đó, xác nhận chính chủ thuê bao trên VNeID là bước để người dân chủ động nhìn lại toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên các nhà mạng. Với những số đang sử dụng, người dân có thể xác nhận chính chủ. Với những số không còn dùng hoặc không nhận ra, người dân có thể từ chối.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, điểm mới lần này là sự xuất hiện của công cụ VNeID, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp người dân có thêm kênh kiểm tra trực tiếp.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo đại diện Cục Viễn thông, thống kê sơ bộ của C06, đã có hơn 95 triệu thuê bao được đồng bộ lên VNeID.

Trong đó, gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ. Hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận sử dụng chính chủ, trong khi khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Người dân có thể tiếp tục thực hiện việc xác nhận từ nay đến ngày 15/6. Cơ quan quản lý lựa chọn cách làm theo từng giai đoạn để người dân có thêm thời gian kiểm tra, tránh trường hợp vội vàng từ chối nhầm số thuê bao vẫn đang sử dụng cho thiết bị cá nhân, công việc hoặc các mục đích đặc thù.

Đối với nhóm người yếu thế, người không có VNeID hoặc gặp khó khăn trong thao tác xác nhận, Cục Viễn thông cho biết sẽ phối hợp với C06, công an cấp xã, chính quyền địa phương và các nhà mạng để hỗ trợ tận nơi, xây dựng các điểm hỗ trợ phù hợp.

Theo cơ quan quản lý, mục tiêu cuối cùng của việc xác thực, xác nhận chính chủ thuê bao là chuẩn hóa dữ liệu viễn thông, bảo vệ quyền lợi người dùng và góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng SIM điện thoại để lừa đảo, vi phạm pháp luật.